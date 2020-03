Uczniowie już drugi tydzień pozostają w domach, realizując naukę online. Wieje nudą? Niekoniecznie! Także w tym czasie dzieci i młodzież mają szansę wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Właśnie wystartował Festiwal Kwarantanny, czyli konkurs na najlepszy krótki film, przedstawiający radzenie sobie z izolacją w domu. Na uczestników czekają nagrody.

Ruszył konkurs filmowy Festiwal Kwarantanny / Materiały prasowe

Festiwal Kwarantanny to konkurs polegający na przygotowaniu krótkiego filmu o tym, w jaki sposób można uczyć się i spędzać czas w domu. Przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich do 18 roku życia, którzy mieszkają lub uczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.



Dla wielu uczniów przymusowe pozostanie w domu wiąże się z brakiem zwykłych aktywności i bezpośredniego kontaktu z kolegami i koleżankami. Rodzice starają się jak mogą, by zorganizować czas swoim pociechom. Chcielibyśmy, by młodzi krakowianie w przerwach pomiędzy internetowymi lekcjami, zajęli się czymś ciekawym i rozwijającym, stąd pomysł na konkurs filmowy. Mamy nadzieję, że nagrania wideo, które powstaną, będą nową formą rozrywki dla uczestników, a także źródłem wiedzy o nieszablonowych i inspirujących sposobach na naukę i zabawę w domu dla innych dzieci, nie tylko z Krakowa - komentuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.



Konkurs realizowany jest w 4 kategoriach tematycznych: “Uczę się sam", “Po szkole", “Sposób na koronawirusa" oraz “Pomagam". Aby wziąć udział w zabawie należy wybrać jedną z nich, nagrać krótki film (max. 2 min) i udostępnić go w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube (na profilu swoim lub rodziców) z hashtagami #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu. Post z filmem musi być publiczny.



Konkurs, organizowany przez Miasto Kraków, Fundację Poland Business Run oraz RMF FM, został podzielony na 4 grupy wiekowe (przedszkolaki, szkoła podstawowa klasy 1-4, szkoła podstawowa klasy 5-8, szkoły średnie). W związku z tym, że uczestnicy są niepełnoletni, rodzice muszą udzielić zgody na udział dziecka w konkursie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.festiwalkwarantanny.pl . Należy w nim umieścić także link do opublikowanego filmu.

Zabawa ruszyła 23 marca i potrwa 4 tygodnie. Pod koniec każdego z nich filmy zostaną ocenione przez jury konkursowe, a autorzy najlepszych nagrodzeni - czekają na nich tablety, książki, gry i inne upominki od partnerów akcji (Skrzat, Wydawnictwo Literackie, Znak Emotikon, Beskidzkie, ADAMADA, Nasza Księgarnia, Silcare, Wawel, Fundacja "Wawel z rodziną").



Więcej informacji i regulamin dostępne są na stronie www.festiwalkwarantanny.pl .

/ Materiały prasowe