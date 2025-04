25 lipca Jennifer Lopez wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie! Jedna z najbardziej wpływowych artystek naszych czasów powraca na międzynarodową scenę muzyczną z trasą koncertową JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT LIVE IN 2025. W Warszawie fani mogą spodziewać się energetycznego show, pełnego wspaniałych układów tanecznych oraz największych przebojów z całej imponującej kariery artystki. Organizatorem koncertu będzie agencja Prestige MJM. Bilety trafią do sprzedaży w środę 9 kwietnia o godzinie 12:00.

Jennifer Lopez, nazywana "królową wszechstronności" - piosenkarka, tancerka i aktorka - to wielokrotnie nagradzana artystka z imponującym dorobkiem: ponad 80 milionów sprzedanych płyt, ponad 15 miliardów odtworzeń jej utworów w serwisach streamingowych i blisko 28 milionów słuchaczy miesięcznie tylko na Spotify.

Jennifer Lopez to prawdziwy żywioł i ikona popkultury. Jest aktorką, producentką, piosenkarką i kobietą biznesu. Jest jedyną artystką w historii, która jednocześnie zdobyła szczyty list przebojów muzycznych i box office’u.

Jej filmy zarobiły na całym świecie ponad 3 miliardy dolarów, a muzyka sprzedała się w ponad 80 milionach egzemplarzy. Jej utwory i teledyski osiągają miliardy odsłon i odtworzeń.

Jennifer Lopez od lat na szczytach list przebojów

Wśród największych hitów wokalistki znajdują się m.in. "Waiting for Tonight", "Get Right", "Love Don’t Cost a Thing", "Jenny from the Block", "On the Floor", "Let’s Get Loud" i "Ain’t Your Mama".

Jennifer Lopez ma na swoim koncie współpracę z największymi nazwiskami w branży muzycznej. Jej duet z Pitbullem przy "On the Floor" stał się globalnym hitem, a wspólne utwory z Ja Rule, LL Cool J, Malumą czy Cardi B pokazały jej niezwykłą wszechstronność.

Do muzycznej historii przeszedł też jej wspólny występ z Shakirą na finale Super Bowl w 2020 roku. Artystka nieustannie eksperymentuje ze stylem, łącząc pop, R&B, funk, latynoskie rytmy i hip-hop. Tworzy muzykę, która porusza miliony fanów.

Gwiazda muzyki, gwiazda kina - Jennifer Lopez zachwyca w każdej dziedzinie

Jennifer Lopez zachwyca publiczność także w świecie filmu. Jej dwa ostatnie hity Netflixa - "Atlas" i "Matka" - osiągnęły pierwsze miejsce w globalnym rankingu platformy. "Matka" należy dziś do dziesiątki najczęściej oglądanych filmów w historii Netflixa.

W 2025 roku najnowszy film Lopez "Niepowstrzymany" zadebiutował na 1. miejscu globalnego rankingu Amazon Prime Video, a jej rola w "Pocałunku kobiety pająka" spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem na Festiwalu Filmowym Sundance. Aktualnie trwają zdjęcia do kolejnej produkcji Netflixa - "Office Romance", w której partneruje jej Brett Goldstein, znany z seriali "Ted Lasso" i "Terapia bez trzymanki".



Jennifer Lopez nieustannie przesuwa granice i tworzy historię, potwierdzając swoją pozycję jako globalnej ikony i jednej z najbardziej wszechstronnych artystek na świecie.

Zapowiada się spektakularne widowisko

J.Lo po raz pierwszy wystąpiła w Polsce w 2012 roku w ramach trasy "Dance Again World Tour", a jej koncert w na Pomorzu, będący muzycznym otwarciem ówczesnej PGE Areny Gdańsk, przyciągnął tłumy zachwyconych fanów. Teraz artystka powraca, by ponownie rozgrzać polską publiczność.

Koncert Jennifer Lopez na PGE Narodowym to będzie bez wątpienia jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska z imponującą choreografią, niezapomnianymi przebojami i energetycznym show. Mam w pamięci koncert J.Lo w 2012 roku w Gdańsku, gdzie artystka była perfekcyjna w każdym momencie występu na scenie. Tegoroczny koncert na pewno nie będzie mniej zjawiskowy - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenie.

Jennifer Lopez zaśpiewa 25 lipca 2025 roku na PGE Narodowym. Bilety na koncert trafią do sprzedaży już w środę 9 kwietnia o godzinie 12:00 na www.biletserwis.pl.