Amerykański aktor Mark Ruffalo zagra główną rolę w opartym na faktach thrillerze "Santo Subito". Gwiazdor wcieli się w postać księdza, który jako "adwokat diabła" bada, czy papież Jan Paweł II może zostać świętym.

Mark Ruffalo / Valerie MACON / AFP / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak informuje "Variety", reżyserem "Santo Subito" będzie Francuz Bertrand Bonello. Mark Ruffalo zagra ojca Josepha Murolo - amerykańskiego duchownego, któremu po śmierci Jana Pawła II zostaje powierzona rola "adwokata diabła", nazywanego także promotorem sprawiedliwości. To urzędnik w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, który ma za zadanie kwestionować słuszność wyniesienia danej osoby na ołtarze.

Film ma pokazać prowadzone przez głównego bohatera przesłuchania kolejnych świadków, które ostatecznie okażą się próbą jego wiary. Twórcy filmu zapowiadają tajemniczo, że o. Murolo znajdzie się w "moralnym labiryncie".

Zdjęcia do "Santo Subito" mają rozpocząć się 9 marca. Jak podaje "Variety", zostaną nakręcone w Polsce i we Włoszech. Film jest włosko-francusko-polską koprodukcją.

"Santo Subito" to okrzyk skandowany w czasie pogrzebu Jana Pawła II. Po włosku oznacza "święty natychmiast".

Mark Ruffalo ma na swoim koncie 4 oscarowe nominacje - m.in. za role w filmach "Spotlight" i "Biedne istoty".

Papież Jan Paweł II został beatyfikowany w 2011 r., a kanonizowany w 2014 r.