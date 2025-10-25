​George Clooney, słynny hollywoodzki aktor, od piątku jest w Łodzi. Przyleciał prywatnym odrzutowcem Gulfstream G650. Clooney w sobotę wieczorem wystąpi podczas Igrzysk Wolności w hali Expo. "Zaprosiliśmy kogoś, kogo można uznać za ideową antytezę Donalda Trumpa, czyli człowieka, który poświęcił swoje życie na wspieranie humanitarne zapomnianego Darfuru, Sudanu" - mówi publicysta Leszek Jażdżewski, który poprowadzi spotkanie.

George Clooney przyleciał do Łodzi, by wziąć udział w 12. Igrzyskach Wolności.

Wydarzenie trwa od piątku do niedzieli w hali Expo i obejmuje około 170 dyskusji, spotkań oraz koncertów.

Hasłem tegorocznych Igrzysk jest "Czas niepewności", a tematyka skupia się na demokracji w obliczu autorytaryzmu i populizmu.

Spotkanie z gwiazdorem poprowadzi wiceprezes Fundacji Liberte!, Leszek Jażdżewski, w sobotę o 19:30.

Clooney w Łodzi

George Clooney w piątek ok. godz. 19:30 wylądował na łódzkim lotnisku. Jak podał "Espress Ilustrowany", aktor przyleciał z Los Angeles prywatnym odrzutowcem Gulfstream G650 należącym do katarskich linii Qatar Executive.

Jako pierwsi zdjęciem z hollywoodzkim gwiazdorem pochwalili się pracownicy łódzkiego lotniska.

Igrzyska Wolności

George Clonney jest jednym z gości odbywających się od piątku do niedzieli 12. Igrzysk Wolności.

W programie wydarzenia, które gości w hali Expo w Łodzi, zaplanowano prawie 170 dyskusji, spotkań i koncertów. Oprócz Clooney’a do Łodzi zostali zaproszeni m.in. Georgi Gospodinow, Szczepan Twardoch, Natalia Hatalska czy Radosław Sikorski. Hasło tegorocznych Igrzysk to "Czas niepewności".

Jak tłumaczyła na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Igrzyska Wolności umożliwiają uczestniczenie w debatach na ważne tematy: W czasach, gdy autokratyzm i populizm zbierają żniwo, chcemy rozmawiać o demokracji, która jest wartością, jakiej świat nie powinien porzucać. Zachęcam do zadawania pytań na Igrzyskach, bo demokracja to przede wszystkim rozmowa - powiedziała.

Clooney - antyteza Trumpa

W opinii wiceprezesa Fundacji Liberte! i dyrektora programowego Igrzysk Leszka Jażdżewskiego, ważnym kontekstem Igrzysk Wolności jest sytuacja międzynarodowa.

W Stanach Zjednoczonych Donald Trump wymusza cenzurę, mamy zdejmowane programy, co od czasów mccartyzmu nie miało miejsca. I my zapraszamy w tym czasie kogoś, kogo można uznać za ideową antytezę Donalda Trumpa, czyli człowieka, który poświęcił swoje życie na wspieranie humanitarne zapomnianego wówczas Darfuru, Sudanu. Mówię o George'u Clooneyu, który będąc aktorem, twórcą, reżyserem, człowiekiem bardzo majętnym, który odniósł wiele sukcesów, postanowił poświęcić dużą część swojego życia walce o demokrację - podkreślił Jażdżewski, który w sobotę 25 października poprowadzi spotkanie z amerykańskim aktorem (początek o godz. 19:30).

Gwiazdor znany z takich produkcji jak "Ocean’s Eleven", "Grawitacja" czy "Spadkobiercy", od lat angażuje się w działalność charytatywną i polityczną. Razem z żoną, prawniczką Amal Clooney, prowadzi fundację Clooney Foundation for Justice, wspierającą obronę praw człowieka, kobiet oraz wolności słowa.