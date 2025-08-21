27 sierpnia na History Channel ruszy emisja nowej produkcji z Davidem Duchovnym w roli głównej. "David Duchovny: archiwum tajemnic" ma ujawnić sekrety rządowych agencji i laboratoriów oraz obalać teorie spiskowe.

BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - FEBRUARY 10: David Duchovny arrives at the 76th Annual Directors Guild Of America (DGA) Awards held at The Beverly Hilton Hotel on February 10, 2024 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States.

Duchovny pokaże prawdziwe działania rządów

Jak twierdzą jego twórcy, program ma ukazać nieznane wcześniej kulisy działań władz, rządowych agencji, służb specjalnych i wojsk całego świata. Jego widzowie poznają odtajnione dokumenty oraz kulisy działań prowadzonych w imię interesu narodowego.

Żyjemy w czasach, w których wszystko jest teorią spiskową. Pomyślałem, jakie to interesujące, że te odtajnione historie, jeśli nie spiski, były niedostępne dla opinii publicznej - powiedział Duchovny, cytowany przez "The Post".

Pierwszy odcinek ukaże się na History Chanel już za kilka dni, 27 sierpnia.

Teorie spiskowe

Program ma poruszyć nie tylko temat faktycznych działań służb z całego świata, ale też ukazać teorie spiskowe, również te absurdalne.

Wierzę, że zawsze istnieje jakieś przyziemne, a często wręcz absurdalne wyjaśnienia szalonych rzeczy, które się dzieją. Większość teorii spiskowych w internecie nie wydaje mi się interesująca, bo dla mnie są ewidentnie nieprawdziwe i wynikają z leniwego myślenia i potrzeby istnienia czarnego charakteru - skomentował Duchovny.

David Duchovny

Gwiazdę programu fani pamiętają przede wszystkim z ról Foxa Muldera w kultowym Z archiwum X oraz Hanka Moody’ego w Californication. Za te kreacje aktor otrzymał Złote Globy.

W ostatnich latach o 65-latku mniej było słychać w kontekście filmów i seriali z jego udziałem. Duchovny jednak nie próżnuje. Wydał kilka książek i albumów muzycznych, a obecnie prowadzi własny podcast pod tytułem Fail Better with David Duchovny.