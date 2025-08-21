27 sierpnia na History Channel ruszy emisja nowej produkcji z Davidem Duchovnym w roli głównej. "David Duchovny: archiwum tajemnic" ma ujawnić sekrety rządowych agencji i laboratoriów oraz obalać teorie spiskowe.
Jak twierdzą jego twórcy, program ma ukazać nieznane wcześniej kulisy działań władz, rządowych agencji, służb specjalnych i wojsk całego świata. Jego widzowie poznają odtajnione dokumenty oraz kulisy działań prowadzonych w imię interesu narodowego.
Żyjemy w czasach, w których wszystko jest teorią spiskową. Pomyślałem, jakie to interesujące, że te odtajnione historie, jeśli nie spiski, były niedostępne dla opinii publicznej - powiedział Duchovny, cytowany przez "The Post".
Pierwszy odcinek ukaże się na History Chanel już za kilka dni, 27 sierpnia.
Program ma poruszyć nie tylko temat faktycznych działań służb z całego świata, ale też ukazać teorie spiskowe, również te absurdalne.
Wierzę, że zawsze istnieje jakieś przyziemne, a często wręcz absurdalne wyjaśnienia szalonych rzeczy, które się dzieją. Większość teorii spiskowych w internecie nie wydaje mi się interesująca, bo dla mnie są ewidentnie nieprawdziwe i wynikają z leniwego myślenia i potrzeby istnienia czarnego charakteru - skomentował Duchovny.
Gwiazdę programu fani pamiętają przede wszystkim z ról Foxa Muldera w kultowym Z archiwum X oraz Hanka Moody’ego w Californication. Za te kreacje aktor otrzymał Złote Globy.
W ostatnich latach o 65-latku mniej było słychać w kontekście filmów i seriali z jego udziałem. Duchovny jednak nie próżnuje. Wydał kilka książek i albumów muzycznych, a obecnie prowadzi własny podcast pod tytułem Fail Better with David Duchovny.