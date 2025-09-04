Jeden z najsłynniejszych projektantów mody wszech czasów - Giorgio Armani - nie żyje. Armani, będący symbolem współczesnej mody i projektowania, odszedł w wieku 91 lat.

Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat. / JULIEN DE ROSA/AFP/East News / East News

Giorgio Armani nie żyje - poinformowała w czwartek jego firma.

Armani miał 91 lat i był synonimem nowoczesnego włoskiego stylu oraz elegancji.

Łączył kreatywność projektanta z biznesowym zmysłem, prowadząc firmę, której roczne obroty sięgały 2,3 miliarda euro (2,7 miliarda dolarów).

"Z ogromnym smutkiem Grupa Armani ogłasza śmierć swojego twórcy, założyciela i głównej siły napędowej: Giorgio Armaniego" - przekazał dom mody w oświadczeniu.

Armani od pewnego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi i był zmuszony zrezygnować z udziału w pokazach swojej grupy podczas czerwcowego Tygodnia Mody Męskiej w Mediolanie - po raz pierwszy w karierze opuścił własny pokaz.

Znany jako "Re Giorgio" - Król Giorgio - projektant słynął z nadzorowania każdego szczegółu swoich kolekcji i wszystkich aspektów działalności firmy, od reklamy po poprawianie fryzur modelek tuż przed wyjściem na wybieg.

Jak poinformowała firma, w sobotę i niedzielę w Mediolanie zostanie wystawiona trumna z ciałem projektanta, a następnie odbędzie się prywatny pogrzeb w nieujawnionym terminie.

Odeszła legenda

Giorgio Armani był jednym z najbardziej znanych włoskich projektantów mody, uznawanym za ikonę nowoczesnego stylu i elegancji. Urodził się 11 lipca 1934 roku w Piacenzy, a jego kariera rozpoczęła się w latach 60. XX wieku. W 1975 roku założył własną markę - Giorgio Armani S.p.A., która szybko stała się jednym z najważniejszych domów mody na świecie.

Armani zasłynął przede wszystkim z projektowania eleganckich, minimalistycznych garniturów, które zrewolucjonizowały modę męską i damską. Jego styl charakteryzował się prostotą, wysoką jakością materiałów i dbałością o detale. Projekty Armaniego nosiły największe gwiazdy kina, muzyki i sportu, a jego ubrania pojawiały się na czerwonych dywanach i w filmach, m.in. w "American Gigolo".

Oprócz mody, Giorgio Armani rozwinął także działalność w branży kosmetycznej, perfumeryjnej, hotelarskiej i wyposażenia wnętrz.

Zmarł w wieku 91 lat, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo w świecie mody.



