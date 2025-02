W domu w hrabstwie Santa Fe w USA znaleziono ciała Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawa. Słynny aktor miał 95 lat.

Gene Hackman na planie filmu "Cel" (1985 r.) / PHILIPPE WOJAZER/AFP / East News

95-letni Gene Hackman miał na koncie dwa Oscary - za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia". Jego żona była pianistką. Miała 63 lata.

Wideo youtube

Na razie nie ma bliższych informacji o okolicznościach śmierci pary. Biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe informuje, że nic nie wskazuje na to, by doszło do przestępstwa. Wiadomo, że w domu pary znaleziono również ciało ich psa.

Gene Hackman na planie "Francuskiego łącznika" / Photoshot / PAP/Photoshot

W swojej filmografii Hackman miał takie kultowe pozycje jak m.in. "Bez przebaczenia", "Bonnie i Clyde", "Karmazynowy przypływ" czy "O jeden most za daleko" . "Variety" przypomina, że ze względu na kwestię wynagrodzenia miał odrzucić role w "Czasie Apokalipsy" i "Locie nad kukułczym gniazdem".

Zanim został aktorem, Hackman służył w piechocie morskiej. Wstąpił do niej w wieku 16 lat, podając nieprawdziwą informację o swoim wieku. Stacjonował w Szanghaju, na Hawajach i w Japonii."Variety" odnotowuje, że mimo fobii związanej z występami przed mikrofonem był prezenterem w stacji radiowej swojej jednostki.

Wkrótce więcej na ten temat