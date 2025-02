W Krakowie trwa "Tydzień z Jerzym Stuhrem". W Starym Teatrze, Kinie pod Baranami i Akademii Sztuk Teatralnych odbywają się pokazy filmów, spotkania i warsztaty. W planie jest też spacer po Krakowie szlakiem aktora.

/ Jan Graczynski/East News / East News

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca 2024 roku w wieku 77 lat. Widzowie znają go m.in. z filmów "Wodzirej", "Tydzień z życia mężczyzny", "Kiler", "Seksmisja", "Kingsajz" czy z monodramu "Kontrabasista". W Krakowie odbywa się właśnie "Tydzień z Jerzym Stuhrem"; potrwa do 2 marca. Jak przypominają organizatorzy, aktor sztuce oddał całe swoje życie: Teatr to wymagająca kochanka, trzeba mu poświęcić wszystko - mawiał. Inicjatywa, w którą włączyły się trzy krakowskie instytucje kultury, ma przybliżyć sylwetkę aktora, pokazać jego wielozadaniowość oraz różnorodne aktywności. W planie jest np. spotkanie z uczniami profesora. Oprócz tego - spotkanie z Anną Dymną i warsztaty, które poprowadzi Michał Majnicz. Aktor należący do zespołu Starego Teatru opowie m.in. o metodach pracy Stuhra z młodymi aktorami.

Pełny program "Tygodnia z Jerzym Stuhrem"

wtorek, 25 lutego, godz. 18.00-20.00: Narodowy Stary Teatr, Strefa BE - "Jerzy Stuhr - marsowe oblicze aktorskiego rzemiosła Jerzego Stuhra" - pokaz materiałów filmowych w wyborze i opracowaniu Krzysztofa Miklaszewskiego. Wstęp wolny;

w wyborze i opracowaniu Krzysztofa Miklaszewskiego. Wstęp wolny; środa, 26 lutego, godz. 18.00, Narodowy Stary Teatr, Duża Scena (Jagiellońska 1) - pokaz rejestracji spektaklu „Zbrodnia i kara” w reżyserii Andrzeja Wajdy , TV, 1987, 127 min. Po pokazie spotkanie z Jerzym Radziwiłowiczem poprowadzi Maciej Stuhr. Obowiązują bezpłatne wejściówki (można je pobrać w kasie Narodowego Starego Teatru);

, TV, 1987, 127 min. Obowiązują bezpłatne wejściówki (można je pobrać w kasie Narodowego Starego Teatru); czwartek, 27 lutego, godz. 20.00, Kino Pod Baranami - pokaz filmu „Duże zwierzę”, reż. Jerzy Stuhr, TVP 2000, 70 min. Po filmie spotkanie z Anną Dymną. Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie Kina Pod Baranami.

Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie Kina Pod Baranami. piątek, 28 lutego, godz. 18.00-21.00, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego - spotkanie z uczniami Jerzego Stuhra ; prowadzenie - Beata Guczalska. Więcej szczegółów na stronie Akademii Sztuk Teatralnych;

; prowadzenie - Beata Guczalska. Więcej szczegółów na stronie Akademii Sztuk Teatralnych; sobota, 1 marca, godz. 11.00-14.00, Narodowy Stary Teatr, Strefa BE - MASTER CLASS Michał Majnicz - Grać Kubusia Fatalistę z Jerzym Stuhrem; szczegółowe informacje na stronie Narodowego Starego Teatru;

szczegółowe informacje na stronie Narodowego Starego Teatru; niedziela, 2 marca, godz. 11.00-14.00, "Od Narodowego Starego Teatru po ulicę Emaus" - spacer po Krakowie szlakiem Jerzego Stuhra. Oprowadza Łukasz Zaleski; bilety na wydarzenie w cenie 15 zł dostępne są online i w kasie Narodowego Starego Teatru.