"Mogłam zmienić amerykańską historię" – stwierdziła brytyjska aktorka Emma Thompson. Gwiazda "Rozważnej i romantycznej" zdradziła, że kiedyś została zaproszona na randkę przez Donalda Trumpa. Taką ciekawostką ze swojego życia podzieliła się Thompson podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmowego w Locarno.

Emma Thompson / Zonna Nick/IPA/ABACA/Abaca / East News

W mojej przyczepie zadzwonił telefon i okazało się, że dzwoni Donald Trump. Myślałam, że to żart. Przedstawił się, a ja zapytałam, jak mogę mu pomóc. Myślałam, że potrzebował jakichś wskazówek. Tymczasem powiedział tak: "Bardzo bym chciał, aby zatrzymała się pani w jednym z moich pięknych miejsc i może moglibyśmy wybrać się razem na obiad" - zacytowała Emma Thompson słowa przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych z okresu, w którym pracowała nad filmem Mike’a Nicholsa "Barwy kampanii".

Jak tłumaczy dalej aktorka, telefon od Trumpa zbiegł się w czasie ze sfinalizowaniem jej rozwodu. Według niej przyszły prezydent szukał odpowiednich rozwódek, z którymi mógłby pojawić się w mieście. Fakt, że zdobył numer do jej przyczepy na planie filmu, nazywa wprost stalkingiem. I przyznaje, że gdyby przyjęła wtedy jego propozycję, to być może zmieniłaby przyszłość Ameryki.

Często żartowała z polityków

Podejmując temat Donalda Trumpa, Thompson przyznała, że nigdy nie stroniła od polityki, a na początku swojej kariery, gdy zaczynała jako komiczka, często żartowała sobie z polityków.

Aktorka i scenarzystka, na której koncie znajdują się dwa Oscary za rolę w dramacie "Powrót do Howards End" oraz scenariusz "Rozważnej i romantycznej", przypomniała m.in. swój dowcip o Margaret Thatcher. Dotyczył on tego, że Thatcher, podobnie jak opryszczki - ciężko się pozbyć.

Nowe projekty Emmy Thompson

Thompson już wkrótce będzie można zobaczyć na małym ekranie w serialu "Down Cemetery Road" ("Podążając cmentarną aleją"). Opowiada on historię kobiety, która poszukuje zaginionej dziewczyny z sąsiedztwa. Łącząc siły z prywatną detektyw, wkrótce odkrywa skomplikowany spisek związany z uważanymi za martwych ludźmi, którzy w rzeczywistości wciąż żyją.

Aktorka jest też w gwiazdorskiej obsadzie nowatorskiej produkcji łączącej film fabularny z animacją "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie" opartej na motywach powieści "Sprawiedliwość owiec" autorstwa Leonie Swann.