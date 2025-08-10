Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu min morskich podczas kąpieli w Morzu Czarnym. Do zdarzeń doszło tam, gdzie plażowanie jest zabronione.

Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu min morskich podczas kąpieli w Morzu Czarnym (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu min morskich w podczas kąpieli w Morzu Czarnym w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

"Śmiertelne zagrożenie na wodzie: życie trzech osób przerwane przez ignorowanie zakazów. Jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buhazie, a kolejny mężczyzna i kobieta - w Zatoce" - przekazał we wpisie na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Ołeh Kiper.

Samorządowiec poinformował, że do zdarzeń doszło na plażach, które są nieczynne ze względów bezpieczeństwa.

"Wszyscy zginęli, gdy podczas kąpieli w strefach zakazanych dla wypoczynku natknęli się na materiały wybuchowe" - napisał.