Elvis Presley, jeden z najbardziej wpływowych artystów muzycznych wszech czasów, pozostawił dziedzictwo, które wciąż inspiruje kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Dla tych, którzy chcą zanurzyć się w muzyce i życiu króla rock'n'rolla, Elvis Radio na platformie SiriusXM jest idealnym miejscem, które celebruje jego fenomen. Ta dedykowana stacja radiowa nadaje 24 godziny na dobę, oferując wyjątkowy wgląd w twórczość Elvisa, jego niezapomniane hity, jak i mniej znane utwory.

Fani obchodzą 48. rocznicę śmierci Elvisa Presleya / PAP/DPA

Radio z Graceland

Elvis Radio wystartowało w 2004 roku, ma siedzibę w Graceland, w Memphis, Tennessee - miejscu, które stało się ikoną dla fanów Presleya i jego duchowym domem. Nadawanie z Graceland dodaje autentyczności i poczucia bliskości z legendą, tworząc unikalną atmosferę dla słuchaczy. Przy każdej transmisji, słuchacze mogą poczuć aurę miejsca, które Presley nazywał swoim domem, przeżywając razem z nim jego muzyczną historię. Oferta programowa Elvis Radio jest różnorodna i dostosowana do szerokiego grona odbiorców. Obejmuje ona klasyki, które wyniosły Elvisa na szczyty list przebojów, jak "Heartbreak Hotel" czy "Hound Dog", ale także skarby jego dyskografii, które wielu fanów może odkryć po raz pierwszy. Dzięki temu każdy, niezależnie od tego, czy jest nowym fanem, czy zagorzałym entuzjastą, znajdzie coś dla siebie.

SiriusXM, jako platforma, umożliwia dostęp do Elvis Radio z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem posiadania odpowiedniej subskrypcji. Platforma cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników muzyki, oferując szeroką gamę kanałów, z których każdy może stanowić okazję do poznania czegoś nowego. Elvis Radio wyróżnia się jednak jako jeden z najpopularniejszych kanałów dedykowanych solowemu artyście na SiriusXM, co świadczy o trwałym wpływie Elvisa na kulturę muzyczną.

Wśród personelu radiowego Elvis Radio znajdują się DJ WHBQ z początków rock and rolla, Doctor Rob Walker, pochodzący z Memphis Argo, Big Jim Sykes, "TY" oraz Dave Shelby. George Klein, najlepszy przyjaciel Elvisa, był długoletnim DJ-em aż do swojej śmierci w 2019 roku. Bill Rock pozostaje najdłużej działającym DJ-em w stacji w sobotnie wieczory, zaś Argo od wielu lat jest prowadzącym wydarzenia związane z rocznicami urodzin i śmierci artysty.

Elvis jest ponadczasowy. Śpiewa dla każdego pokolenia, przez wszystkie czasy i przez każdą barierę językową. Lubię mówić, że Elvis mówi uniwersalnym językiem, że wszyscy mówimy: E-L-V-I-S - mówił w rozmowie z RMF FM popularny DJ Robb Walker.

Zobacz reportaż ze studia Elvis Radio. Nagrania i wypowiedź DJ-a Robba Walkera pochodzą z 2017 roku, kiedy trwały obchody okrągłej 40. rocznicy śmierci piosenkarza.

Elvis Radio w Graceland RMF FM

Ludzie Elvisa

Jednym z kluczowych elementów Elvis Radio są wywiady z osobami związanymi z Elvisem Presleyem, w tym przyjaciółmi, współpracownikami oraz znawcami jego kariery. Te wywiady przynoszą słuchaczom wgląd w życie Elvisa poza sceną, pokazując jego bardziej osobistą stronę. Dla wielu fanów to nie tylko muzyka jest wartościowa, ale również historia i kontekst, w jakim się ona kształtowała.

Elvis Radio organizuje także liczne wydarzenia specjalne, które przyciągają fanów z różnych zakątków. Na przykład, rocznica urodzin Elvisa obchodzona jest z wielką pompą - zawiera specjalne programy, transmisje koncertów i unikalne opowieści z jego życia. Podobnie obchodzona jest rocznica jego śmierci, podczas której stacja skupia się na wspomnieniach oraz refleksjach nad jego dziedzictwem. Te wydarzenia przyciągają fanów zarówno nowych, jak i tych, którzy od lat podtrzymują swoją miłość do muzyki Presleya.

Warsztaty i konferencje organizowane przy wsparciu Elvis Radio również stają się miejscem, gdzie fani mogą się spotkać i poznać. Dyskusje na temat wpływu Elvisa na dzisiejszą muzykę oraz analiza jego twórczości stają się platformą wymiany myśli i idei. W ten sposób Elvis Radio łączy pasjonatów muzyki z całego świata, tworząc społeczność zjednoczoną przez jedną, wspólną pasję.

Doctor Rob Walker z Elvis Radio / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Kolejna rocznica

Trwające obchody 48. rocznicy śmierci Elvisa Presleya w jego legendarnym domu w Graceland to wydarzenie, które przyciąga tłumy fanów z całego świata. Elvis Week, jak nazywane są te uroczystości, to czas refleksji nad jego nieprzemijającym wpływem na muzykę, kulturę i rozrywkę. Graceland, zlokalizowany w Memphis, Tennessee, staje się miejscem tętniącym życiem i emocjami, pełnym wspomnień i hołdów dla króla rock'n'rolla.

Podczas tygodniowych obchodów, fani mają okazję uczestniczyć w wielu różnorodnych wydarzeniach poświęconych Elvisowi. Jednym z najbardziej poruszających momentów jest tradycyjna czuwanie przy świecach, które odbywa się na terenie Graceland. Tysiące ludzi zbierają się, by w ciszy oddać hołd swojemu idolowi, przechodząc przez bramy Graceland, które symbolizują wejście do świata Elvisa.

Elvis Week to także koncerty oraz prezentacje rzadkich nagrań, które przybliżają jego karierę i życie. Fani mogą uczestniczyć w specjalnych sesjach dyskusyjnych z udziałem współpracowników i bliskich Elvisa, którzy dzielą się osobistymi wspomnieniami i historiami. Wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę bliskości i wspólnoty, scalając ludzi przez wspólną miłość do muzyki i postaci Elvisa Presleya.

Graceland przygotowuje również programy edukacyjne, które przybliżają znaczenie Elvisa w historii muzyki. Warsztaty i wykłady oferują uczestnikom możliwość zgłębienia wiedzy na temat twórczości oraz wpływu Elvisa na współczesną kulturę. Dla wielu przybyłych to nie tylko okazja do uczczenia pamięci króla, ale także do zrozumienia, dlaczego jego muzyka i osobowość nadal przyciągają fanów z każdego zakątka globu.

Obchody w Graceland to ponadczasowa celebracja życia Elvisa Presleya, który w ciągu swojej kariery zmienił oblicze muzyki rozrywkowej. To czas, kiedy fani mogą zjednoczyć się w pamięci, wspólnie przeżywając radość i nostalgię, które były częścią życia Elvisa i nadal są obecne dzięki jego nieśmiertelnym utworom.