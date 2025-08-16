Na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim w sobotę powiewają czerwone flagi. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu wysokich fal na Bałtyku i silnych prądów wstecznych.

Plaża na Helu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z danych, które opublikował w sobotę w południe Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk morskich w północnej części Polski. Powodem są m.in. silne prądy wsteczne i wysokie fale.

O wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku strzeżonym lub miejscu wyznaczonym do kąpieli decydują ratownicy pełniący dyżur, gdy:

szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta

występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami

kiedy są silne prądy wsteczne.

W województwie zachodniopomorskim z tego powodu zamknięte są kąpieliska m.in. w Świnoujściu (3 kąpieliska), Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (), Mielnie (7) i Łazach (3).

W województwie pomorskim czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych powiewają m.in. na kąpieliskach w Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach (7), Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Jastrzębiej Górze, Gdańsku (Orle i Świbno), Stegnie (2), Sztutowie i Kątach Rybackich.

To nie wszystko. Kłopotem są także sinice. Z powodu ich zakwitu nadal zamknięte są trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.