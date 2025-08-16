Pożar hotelu przy ul. Bankowej w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Ewakuowano około 180 gości hotelowych. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar hotelu w Starachowicach / Gorąca Linia RMF FM

Ogień pojawił się na nieużytkowym poddaszu hotelu Senator przy ul. Bankowej w Starachowicach.

Kłęby dymu są widoczne z daleka / Gorąca Linia RMF FM

Ewakuowano około 180 gości hotelowych. Nie ma osób poszkodowanych.

St. bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach powiedział PAP, że akcja ratownicza była utrudniona, bo pożar wybuchł na nieużytkowanym poddaszu hotelu, do którego nie ma bezpośredniego dostępu.

Strażacy, żeby tam się dostać, zmuszeni byli wyciąć dziurę w suficie i części ściany po to, żeby stworzyć sobie w ogóle dostęp. Tam jest bardzo silne zadymienie. Próbujemy zlokalizować punktowo źródło ognia, chociaż w tej chwili pożar się rozprzestrzenia. Cały czas podajemy wodę - mówił st. bryg. Nyga po godz. 14.

Przed godz. 16 strażakom udało opanować pożar hotelu przy ulicy Bankowej. Sama akcja gaśnicze potrwa jeszcze wiele godzin. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży, ponad 100 strażaków - także z Kielc i Skarżyska.