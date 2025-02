Ważna informacja dla turystów, którzy planują wybrać się do paryskiego Luwru. Dyrektorka Muzeum zapowiedziała wprowadzenie oddzielnego biletu pozwalającego zobaczyć słynną Mona Lisę.

Luwr jest najliczniej odwiedzanym muzeum na świecie / Jumeau Alexis/ABACA/Abaca/East News /

Luwr jest najliczniej odwiedzanym muzeum na świecie i wystawia wiele cennych dzieł sztuki. O planowanym wprowadzeniu dodatkowej opłaty za oglądanie dzieła Leonarda da Vinci dyrektorka Laurence Des Cars poinformowała w wywiadzie udzielonym radiu France Inter.

Pomysł polega na wprowadzeniu biletu, który daje dostęp do wystawy stałej i wystaw czasowych, a jeśli będziecie chcieli obejrzeć Mona Lizę, to potrzebny będzie dodatkowy bilet i specjalny dostęp do tego dzieła - wyjaśniła Des Cars.

Muzeum w złym stanie. Czeka na remont

Dyrektorka Luwru zwróciła się listownie do minister kultury Rachidy Dati o wsparcie ze względu na zły stan muzeum. Pod koniec stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że w Luwrze odbędzie się remont, który potrwa do 2031 roku. Ma on zapewnić nową przestrzeń dla Mona Lizy i oddzielne wejście.



Dwie wielkie zmiany, jakie zgodnie z tym planem czekają Luwr, to utworzenie nowego wejścia - od strony wschodniej fasady dawnego pałacu królewskiego, i po drugie - nowe miejsce dla Giocondy. Jak zapowiadał Macron, "specjalna przestrzeń" dla arcydzieła Leonarda da Vinci, oglądanego codziennie przez 20 tys. zwiedzających, ma być "dostępna w sposób autonomiczny" w stosunku do pozostałych części Luwru i za osobnym biletem.



Utworzenie nowego wejścia i sali dla Mona Lisy miałoby kosztować połowę z planowanych 800 mln euro (czyli 400 mln euro). Środki te pochodzić mają z funduszy własnych Luwru, pozyskanych m.in. dzięki wykorzystaniu marki przez muzeum sztuki w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które używa nazwy Luwr Abu Zabi. Pozyskani także zostaną darczyńcy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Sekret wielkiego arcydzieła

Mona Lisa to obraz olejny namalowany na topolowej desce. Arcydzieło powstało w latach 1503-1507. Najprawdopodobniej przedstawia Lisę Gherardini, żonę Francesca del Gioconda, który miał zamówić jej portret u da Vinciego.

Obraz jest elementem stałej ekspozycji w Luwrze od 1797 roku.