Świat muzyki pogrążył się w żałobie po śmierci D’Angelo, jednego z najważniejszych artystów współczesnej sceny R&B i neo-soulu. Michael Eugene Archer, znany szerzej jako D’Angelo, zmarł w wieku 51 lat po długiej i wyczerpującej walce z rakiem. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oficjalnym oświadczeniu.

D’Angelo w 2015 roku / LAURENT GILLIERON / PAP

D’Angelo był postacią, która na zawsze odmieniła krajobraz muzyki R&B. Jego debiutancki album "Brown Sugar" z 1995 roku wyznaczył nowe standardy w gatunku, łącząc klasyczne brzmienia z nowoczesnymi wpływami hip-hopu. Tytułowy utwór z tej płyty do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych kawałków lat 90., a charakterystyczny, zmysłowy wokal artysty stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Kolejne lata przyniosły jeszcze większe sukcesy. W 2000 roku ukazał się album "Voodoo", który nie tylko potwierdził talent D’Angelo, ale także ugruntował jego pozycję jako jednego z liderów nowego nurtu w muzyce soul. Bogata, wielowarstwowa produkcja, głębokie teksty i wyjątkowa ekspresja sprawiły, że "Voodoo" do dziś uznawane jest za arcydzieło gatunku.

W 2014 roku, po długiej przerwie, artysta powrócił z płytą "Black Messiah", nagraną wspólnie z zespołem Vanguard. Album ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno przez krytyków, jak i fanów, zdobywając cztery prestiżowe nagrody Grammy.

Wideo youtube

Droga na szczyt - od kościelnych chórów do światowej sławy

Michael Eugene Archer urodził się w South Richmond w stanie Wirginia. Już jako kilkuletnie dziecko wykazywał niezwykły talent muzyczny - w wieku trzech lat rozpoczął naukę gry na pianinie, a pierwsze kroki na scenie stawiał w kościele, akompaniując ojcu, który był pastorem zielonoświątkowym. To właśnie tam, w atmosferze gospel i rodzinnego wsparcia, kształtowała się jego wrażliwość muzyczna.

W okresie dojrzewania D’Angelo występował z lokalnymi zespołami, takimi jak Three of a Kind, Michael Archer and Precise, Intelligent czy Deadly but Unique (I.D.U.). Przełom w jego karierze nastąpił w 1993 roku, kiedy podpisał kontrakt z firmą EMI. Wkrótce potem napisał utwór "U Will Know" dla grupy Black Men United (B.M.U.), który stał się wielkim hitem i otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery.

D’Angelo był nie tylko utalentowanym wokalistą, ale także wybitnym kompozytorem, producentem i instrumentalistą. Jego twórczość inspirowała się klasyką soulu, funku i jazzu, a jednocześnie wyznaczała nowe kierunki w muzyce współczesnej. Artysta był jednym z głównych architektów tzw. neo-soulu - nurtu, który połączył tradycyjne brzmienia z nowoczesną produkcją i autentycznym przekazem.

Jego wpływ na światową scenę muzyczną jest nie do przecenienia. D’Angelo inspirował takich artystów jak Alicia Keys, John Legend czy Erykah Badu, a jego utwory do dziś są chętnie wykorzystywane przez młodych twórców i producentów na całym świecie.