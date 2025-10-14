W ostatnich dniach media obiegły informacje o rzekomej niechęci Kancelarii Prezydenta RP do ujawnienia wysokości wynagrodzeń swoich najważniejszych pracowników. W odpowiedzi na te doniesienia kancelaria opublikowała szczegółowe oświadczenie, w którym wyjaśnia zasady wynagradzania oraz prezentuje konkretne kwoty pensji szefa kancelarii i jego zastępców.

Karol Nawrocki / Alexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East News / East News

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta pojawiło się w odpowiedzi na wtorkowy artykuł "Dziennika Gazety Prawnej", w którym sugerowano, że KPRP odmówiła udostępnienia informacji na temat wysokości zarobków swoich najważniejszych pracowników.

Wynagrodzenia na równi z rządowymi

W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że "prezydenccy ministrowie w kancelarii zarabiają tyle samo, co ministrowie rządowi" oraz, że identyczne zasady dotyczą sekretarzy i podsekretarzy stanu. Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że "zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym szefa kancelarii prezydenta (...), są analogiczne jak w przypadku tożsamych stanowisk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstwach".

W praktyce oznacza to, że wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach w Kancelarii Prezydenta nie odbiegają od tych, które otrzymują ich odpowiednicy w rządzie, Sejmie czy Senacie. "Prezydenccy ministrowie na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu otrzymują wynagrodzenia w takiej samej wysokości, co ministrowie piastujący swoje funkcje w rządzie" - czytamy w oświadczeniu.

Konkretne kwoty i brak "trzynastek"

Kancelaria Prezydenta przedstawiła także szczegółowy sposób wyliczania miesięcznych pensji. Na wynagrodzenie szefa kancelarii składa się kwota bazowa, która w 2025 roku wynosi 1878,89 zł brutto, pomnożona przez współczynnik 7,84. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny, wyliczany jako kwota bazowa pomnożona przez 2,10. Łącznie daje to 18 676,15 zł brutto miesięcznie.

W przypadku zastępcy szefa kancelarii mnożnik kwoty bazowej wynosi 7,46, a dla sekretarzy i podsekretarzy stanu - 7,04. Dodatkowo, dla wiceszefa kancelarii przewidziano dodatek w wysokości dwukrotnego mnożnika, a dla sekretarzy i podsekretarzy - 1,92. Kancelaria podkreśliła, że jej pracownicy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. "trzynastki", która przysługuje pracownikom wielu innych jednostek sfery budżetowej.

Wynagrodzenia zgodne z ustawą

Jak wynika z oświadczenia, zarobki w Kancelarii Prezydenta są ściśle regulowane przez ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kancelaria podkreśliła również, że "wydatki na wynagrodzenia rosną poniżej ogólnego wzrostu budżetu, a projekt budżetu KPRP na 2026 r. nie obejmuje żadnych podwyżek dla ministrów".

W oświadczeniu znalazły się także informacje dotyczące planowanego budżetu Kancelarii Prezydenta na 2026 rok. Ma on wynieść 325,5 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 mln zł w stosunku do roku bieżącego, czyli o 8,9 proc. Dla porównania, Kancelaria Sejmu planuje zwiększyć swój budżet o 6,2 proc., a Kancelaria Senatu o 15,32 proc. Łącznie budżety Kancelarii Sejmu i Senatu w 2026 roku mają przekroczyć 1 mld zł.

Kancelaria Prezydenta poinformowała również, że budżet kancelarii premiera w przyszłym roku ma wynieść 648 mln zł, jednak nie przekazano informacji o dynamice wzrostu tej kwoty.