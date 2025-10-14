Jedna osoba jest w stanie krytycznym, a 19 poszkodowanych pozostaje w szpitalach po poniedziałkowym zderzeniu pociągów na wschodzie Słowacji. Policja zatrzymała, a następnie zwolniła maszynistę jednego z pociągów, drugi jest w szpitalu. Przyczyną katastrofy najprawdopodobniej był błąd ludzki.

Katastrofa kolejowa na Słowacji / STRINGER / PAP/EPA

W poniedziałek na wschodzie Słowacji doszło do zderzenia dwóch pociągów pospiesznych w miejscowości Jablonov nad Turniou.

Rannych zostało ponad 70 osób, jedna osoba jest w stanie krytycznym, a 19 poszkodowanych przebywa w szpitalach.

Zderzenie miało miejsce na jednotorowej trasie - jeden z pociągów nie poczekał na przejazd drugiego składu.

Maszynista został zwolniony po przeprowadzeniu czynności procesowych - poinformowała policja w Koszycach. Nie postawiono mu zarzutów. Policja poinformowała, że prowadzone jest postępowanie w sprawie przestępstwa spowodowania ogólnego zagrożenia. Ustalenia dotyczące przyczyn katastrofy są także przedmiotem prac inspekcji transportu kolejowego oraz ministerstwa transportu. Jak poinformował zarząd kolei, maszyniści są doświadczonymi kolejarzami i - jak wynika ze zgromadzonych dokumentów - przestrzegali norm dot. czasu niezbędnego na odpoczynek.

Według nieoficjalnych ustaleń przyczyną katastrofy najprawdopodobniej był błąd ludzki. Do zderzenia pociągów doszło na trasie z jednym torem. Jeden z pociągów, jadący z Koszyc do Zwolenia, powinien był czekać, aż minie go skład jadący z drugiej strony. Tak się jednak nie stało. W związku z katastrofą kontrolowany jest stan urządzeń sygnalizacyjnych.

Linia kolejowa z Koszyc do Zwolenia jest zamknięta na odcinku Turnia nad Bodvou - Rożnava. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Codziennie przejeżdżało tamtędy w obu kierunkach 18 pociągów pospiesznych. Zarząd kolei poinformował, że nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów na trasie, gdzie we wtorek zderzyły się dwa pociągi. Jest to uzależnione od usunięcia znajdującego się na torowisku wraku jednego z wagonów oraz jednej z rozbitych podczas zderzenia lokomotyw.

Do pełnego oczyszczenia torów potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Po usunięciu wraku cały odcinek torów musi przejść kontrolę techniczną i bezpieczeństwa. Na miejscu wypadku są wciąż obecni strażacy, gotowi do interwencji w przypadku zapalenia się oleju napędowego od iskier spowodowanych cięciem metalowych pozostałości wagonów. Wysłano tam również specjalistyczny pojazd techniczny przeznaczony do usuwania wycieków substancji szkodliwych dla zdrowia.

Do zderzenia dwóch pociągów pośpiesznych doszło w poniedziałek około godziny 10.00 w miejscowości Jablonov nad Turniou w powiecie Rożnava na wschodzie Słowacji. Rannych zostało ponad 70 osób. Nie było ofiar śmiertelnych.