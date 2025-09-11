Irlandzki nadawca publiczny RTÉ zapowiedział, że wycofa się z udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2026 roku, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do rywalizacji. Decyzja ta jest reakcją na trwający konflikt w Strefie Gazy i rosnącą liczbę ofiar cywilnych. Do bojkotu mogą dołączyć także inne kraje.

Yuval Raphael reprezentowała Izrael na ostatniej Eurowizji. Jak będzie w maju? / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

RTÉ w oficjalnym oświadczeniu podkreśliło, że nie zamierza brać udziału w Eurowizji 2026, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu. Nadawca powołał się na "trwającą sytuację i przerażającą liczbę ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy" oraz wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją dziennikarzy i cywilów w regionie.

Nie tylko Irlandia rozważa wycofanie się z konkursu. Słoweński nadawca RTVSLO również zapowiedział, że nie weźmie udziału w Eurowizji, jeśli Izrael będzie mógł wystąpić. Podobne stanowisko wyraził hiszpański minister kultury , a islandzki nadawca RÚV uzależnia swój udział od decyzji w tej sprawie Europejskiej Unii Nadawców (EBU), czyli organizatora Eurowizji.

Stefán Eiríksson reprezentujący RÚV powiedział, że islandzki nadawca "zastrzega sobie prawo do wycofania się z udziału w programie, jeśli EBU nie udzieli zadowalającej odpowiedzi" - podaje BBC.

Reakcja organizatorów Eurowizji

Dyrektor Eurowizji Martin Green przyznał, że EBU "rozumie obawy i silne emocje związane z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie". Organizatorzy prowadzą konsultacje z członkami EBU w sprawie udziału Izraela, a nadawcy mają czas do połowy grudnia na potwierdzenie swojego udziału w konkursie.

Ponad 70 byłych uczestników Eurowizji podpisało list wzywający do wykluczenia Izraela z konkursu. Przewodniczący irlandzkiego fanklubu Eurowizji, Frank Dermody, poparł decyzję RTÉ, podkreślając, że "coraz trudniej jest oglądać, jak kraj wykorzystuje konkurs pokoju i miłości do szerzenia czegoś przeciwnego".

W konkursie bierze udział zazwyczaj od 37 do 40 krajów. Dermody uważa, że jeśli trend do bojkotowania udziału Izraela w Eurowizji się utrzyma, w kolejnej edycji weźmie udział zaledwie od kilkunastu do 20 krajów. Kolejny konkurs odbędzie się w maju w Wiedniu.