Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział na piątek, 5 grudnia, głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach. Potrzeba do tego 3/5 głosów, czyli 276 posłów. Głosowanie odbędzie się po zakończeniu niejawnej części obrad, podczas której premier Donald Tusk przedstawi Sejmowi informację na temat bezpieczeństwa państwa.

W piątek Sejm planuje głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.

Ustawa miała wprowadzić nadzór KNF nad rynkiem kryptoaktywów, chronić klientów przed oszustwami i regulować działanie internetowych kantorów walutowych.

Premier Donald Tusk skrytykował weto.

W piątek planuje przedstawienie informacji o bezpieczeństwie państwa i zagrożeniach związanych z kryptowalutami.

W piątek odbędzie się głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas rozmowy z dziennikarzami przed wieczornym Konwentem Seniorów. Pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem, a za dwa tygodnie drugim - dodał marszałek.

Chodziło mu o weto do tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj marszałek ogłosił, że Sejm spróbuje je przegłosować.

Czarzasty powiedział dzisiaj dziennikarzom, że głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o rynku kryptoaktywów odbędzie się po zakończeniu niejawnej części obrad, podczas której premier Donald Tusk przedstawi Sejmowi informację na temat bezpieczeństwa państwa.

By odrzucić prezydenckie weto potrzeba do tego 3/5 głosów, czyli 276 posłów. Tylu nie ma koalicja rządząca.

Zawetowana ustawa o kryptowaktywach

O zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów prezydencka kancelaria poinformowała w poniedziałek wieczorem. Jak uzasadniła, ustawa przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem, a przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Dodano, że kolejnymi kwestiami są: brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach i wysokość opłat nadzorczych. Oceniono, że zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki.

Celem zawetowanej ustawy - uchwalonej przez Sejm 7 listopada br. - jest m.in. implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami. Ustawa miała wprowadzić odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł. Zawetowane przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - miały być one też objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą, kantory internetowe miały prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co miało umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić im dysponować nimi w dowolnym momencie.

Tusk: Kryptoafera

Weto prezydenta skomentował premier Donald Tusk: Wszyscy już mówią o kryptoaferze i nic dziwnego. Muszę od tego rozpocząć posiedzenie rządu, ponieważ przed nami duży wysiłek przekonania pana Prezydenta, jak poważny błąd popełnił, wetując tę ustawę - powiedział Tusk.