Grudniowy sondaż preferencji wyborczych dla ośrodka Opinia24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, które notuje najniższy wynik w 2025 roku. Na trzecim miejscu stabilnie plasuje się Konfederacja, a po lewej stronie sceny politycznej widać lekkie ożywienie. Polacy deklarują wysoką gotowość do udziału w wyborach, choć nastroje społeczne pozostają zmienne.

Koalicja Obywatelska liderem sondażu. PiS z najniższym poparciem w roku, rośnie Konfederacja

Na początku grudnia aż 74 proc. Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę.

Zdecydowaną gotowość do głosowania wyraża 51 proc. badanych, a kolejne 23 proc. twierdzi, że raczej wzięłoby udział w wyborach. Przeciwne stanowisko prezentuje jedna piąta respondentów - 11 proc. na pewno nie zagłosuje, a 9 proc. raczej nie wzięłoby udziału w głosowaniu. 6 proc. ankietowanych nie ma jeszcze zdania w tej sprawie.

Największą chęć udziału w wyborach deklarują osoby powyżej 60. roku życia (80 proc.) oraz osoby z wykształceniem średnim (80 proc.) i wyższym (81 proc.). Z kolei niechęć do głosowania częściej wyrażają czterdziestolatkowie (26 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (34 proc.).

Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, PiS z historycznym spadkiem

W grudniowym sondażu pierwsze miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31,7 proc. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskałoby 25,1 proc. głosów - to najniższy wynik tej partii w 2025 roku w badaniach ośrodka Opinia24. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem 14,6 proc., notując wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z listopadem.

Nowa Lewica może liczyć na 6,6 proc. głosów, a Konfederacja Korony Polskiej na 6,2 proc. Partia Razem balansuje na granicy wyborczego progu z wynikiem 4,6 proc. Polska 2050 uzyskałaby 2,8 proc. poparcia, a PSL - 1,2 proc.. 6,2 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

/ Opinia24 /

Wyniki grudniowego badania potwierdzają kontynuację spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości oraz utrzymującą się przewagę Koalicji Obywatelskiej. Przewaga KO i PiS nad pozostałymi ugrupowaniami pozostaje wyraźna, choć Konfederacja umacnia swoją pozycję na trzecim miejscu. Po lewej stronie sceny politycznej widać delikatne ożywienie, jednak mniejsze partie wciąż muszą walczyć o stabilizację poparcia.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3 grudnia na próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej o wielkości N=1000. Zrealizowano je echniką mixed -mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).



