W El Capitan Theater w Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu "Cruella". Na czerwonym dywanie pojawili się grająca główną rolę Emma Stone, a także Kirby Howell-Baptiste i reżyser Craig Gillespie. Twórcy pozowali fotoreporterom bez maseczek. To pierwsza premiera z udziałem gwiazd od ponad roku.

Sean Bailey, Alan Horn, actor Emma Stone i Alan Bergman / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney /

To bardzo ekscytujące. I dość surrealistyczne uczucie. To pierwszy raz od półtora roku, gdy ubrałam się specjalnie na premierę na czerwony dywan. Mam wrażenie, że mam halucynacje. Cieszę się bardzo, że możemy pokazać ten film. Wszyscy jesteśmy naprawdę z niego dumni, a praca przy nim była wspaniałym przeżyciem. Nie mogę się doczekać, kiedy ludzie go zobaczą - mówiła podekscytowana Emma Stone na światowej premierze.

Nowa produkcja Disneya to historia o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych postaci, legendarnej Cruelli de Mon. Kreuje ją Emma Stone, Zdobywczyni Oscara za rolę w "La La Land".

Akcja "Cruelli" rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji. Estella to bystra i kreatywna dziewczyna. Tworzy projekty modowe i chce zyskać sławę. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei. Żyją na ulicy. Do czasu, gdy talent Estelli wpada w oko baronowej von Hellman, legendy mody. Postać gra w filmie dwukrotna zdobywczyni Oscara Emma Thompson. Estella przejdzie na ciemną stronę mocy i stanie się żądną zemsty Cruellą de Mon.

Film Disneya "Cruella" wyreżyserował Craig Gillespie na podstawie scenariusza autorstwa Dany Fox i Tony'ego McNamary, opowiadania Aline Brosh McKenna oraz Kelly Marcel i Steve Zissis. W polskich kinach "Cruella" pojawi się 28 maja.