Céline Dion usłyszała od lekarzy wstrząsającą diagnozę. Cierpi na nieuleczalną chorobę. Podzieliła się tą wiadomością ze swoimi fanami. Poinformowała też o odwołaniu serii koncertów w Europie.

Celine Dion na zdjęciu z 2019 roku / Dylan Travis/ABACA / PAP

Céline Dion cierpi na zespół sztywnego człowieka (ang. stiff man syndrome - red.). Powiedziała o tym, mając łzy w oczach, w nagraniu na Instagramie.

Już wcześniej było wiadomo, że 54-letnia piosenkarka Celine Dion cierpi na ciężkie i uporczywe skurcze mięśniowe.

Teraz ujawnia, że to zespół sztywnego człowieka, inaczej zespół Moerscha-Woltmanna - bardzo rzadkie zaburzenie o podłożu neurologicznym.

Jak wiecie, zawsze byłam jak otwarta książka. Wcześniej nie byłam na to gotowa, teraz mogę powiedzieć. Od dłuższego czasu mam problemy zdrowotne. Było mi trudno o tym mówić - powiedziała Céline Dion w wideo na Instragramie.

Dalej dodaje: Niedawno zostałam zdiagnozowana. Cierpię na niezwykle rzadką chorobę stiff person syndrome, który dotyka jedną na milion osób. Wciąż poznajemy to schorzenie i teraz wiemy, że to ona powodowała moje ciężkie skurcze mięśniowe. Niestety mają one wpływ na moje życie, sprawiają, że czasem mam problemy z poruszaniem się, nie pozwalają mi na śpiewanie.

Céline Dion: Dziękuję wam za waszą miłość i wsparcie

Céline Dion mówi ze łzami w oczach, że cierpi bóle i że jest zmuszona odwołać swoje koncerty w Europie. Piosenkarka miała ruszyć w trasę koncertową w lutym przyszłego roku.

Mam fantastyczny zespół lekarzy, którzy pomagają mi, żebym poczuła się lepiej oraz moje cudowne dzieci, które mnie wspierają - oświadczyła.

Opowiada, że każdego dnia wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne, żeby się wzmocnić, ale jest to - jak sama mówi - ciężka walka.

Śpiewanie to jest to, co robiłam przez całe swoje życie i to, co najbardziej kocham. Brakuje mi tego. Chciałabym was wszystkich zobaczyć ze sceny i dla was wystąpić. Podczas show daję z siebie 100 proc., ale teraz mój stan na to nie pozwala - mówi, zwracając się do fanów.

Na koniec dodaje, że nadal ma nadzieję, iż wróci do zdrowia.

To mój cel. Dziękuję wam za waszą miłość i wsparcie. To wiele dla mnie znaczy. Dbajcie o siebie. Kocham was i mam nadzieję znowu was zobaczyć - kończy.

Instagram Rolka Rozwiń

Tragedie w życiu Celine Dion

W 2016 roku Celine Dion straciła ukochanego męża. Rene Angelil zmarł w wieku 73 lat. Dwa dni po nim odszedł ukochany brat piosenkarki, Daniel.

Dzieci, o których piosenkarka mówiła w nagraniu, to dwaj synowie: 21-letni Rene-Charles oraz 12-letnie bliźniaki Nelson i Eddy.

Celine Dion spotkała Rene jako początkująca piosenkarka w Kanadzie, kiedy miała 12 lat. On miał wtedy 38 lat, został jej menadżerem.

Pod jego okiem w 1981 roku nagrała swój pierwszy album La Voix du bon Dieu.

Oficjalnie jako para zaprezentowali się w 1987 roku, kiedy Celine miała 19 lat, on 45. W 1991 roku ogłosili swoje zaręczyny. Trzy lata później wzięli ślub w bazylice w Montrealu.

Instagram Post Rozwiń

Zespół sztywnego człowieka – co to za choroba

Zespół sztywnego człowieka (ang. stiff man syndrome - red.) to inaczej zespół Moerscha- Woltmanna. Jest to bardzo rzadkie zaburzenie o podłożu neurologicznym.

Osoby z zespołem sztywnego człowieka cierpią na sztywnienie w obrębie mięśni, mają też skurcze mięśniowe.

Podejrzewa się, że zespół sztywnego człowieka ma podłoże autoimmunologiczne.

Niestety choroba ta jest nieuleczalna, można jedynie łagodzić jej objawy.