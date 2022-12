"W ostatnim tygodniu chyba przez kilka dni nie było prądu, więc każdy próbuje wspólnie z sąsiadami tworzyć swoją infrastrukturę - generatory, powerbanki, żeby ten prąd mieć, naładować komórki, podgrzać wodę" - mówił Andrij Deszczyca o aktualnej sytuacji w Ukrainie, były ambasador Ukrainy w Polsce, a obecnie doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który był gościem Mateusza Chłystuna w Rozmowie w południe w RMF FM. Jak dodał, "trzeba się przygotować na każdy scenariusz, bo nie wiadomo, jak Rosjanie będą dalej atakować Ukrainę - niszczą budynki, zabijając cywilów, to jest terroryzm".

Prowadzący rozmowę zapytał byłego ambasadora Ukrainy o zestawy Patriot, które mają trafić do Polski, mimo propozycji polskiego ministra obrony narodowej, aby zostały dostarczone do Ukrainy.

Te Patrioty, które mogłyby być przekazane Ukrainie, będą służyć dla dobra Ukrainy, Polski i Niemiec - powiedział doradca szefa MSZ Ukrainy.

Andrij Deszczyca stwierdził, że "im bliżej (zlokalizowane będą baterie Patriot - red.) miejsca wystrzeliwania (rosyjskich - red.) rakiet, tym większa szansa na bezpieczeństwo nas wszystkich".

Trzeba dalej prowadzić rozmowę i robimy to - dodał Deszczyca. Jak podkreślił, "mamy nadzieję, że tak jak przekonaliśmy do przekazania broni, dla Ukrainy, przekonamy do przekazania systemu Patriot do Ukrainy".