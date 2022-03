Rodzina Bruce’a Willisa poinformowała, że legendarny aktor kończy karierę aktorską. Przyczyną takiej decyzji jest choroba 67-latka. U Willisa zdiagnozowano afazję.

Bruce Willis kończy karierę aktorską / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

"Niesamowici fani Bruce’a, jako rodzina chcielibyśmy podzielić się informacją, że nasz ukochany Bruce doświadcza pewnych problemów zdrowotnych i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, chorobę, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W związku z tą sytuacją, po dużym namyśle Bruce kończy swoją karierę, która tak wiele dla niego znaczyła" - czytamy w oświadczeniu.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny. Bardzo doceniamy napływającą od was miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzinna jednostka i chcieliśmy podzielić się tym z fanami, ponieważ wiemy, ile on dla was znaczy i ile wy znaczycie dla niego. Bruce zawsze mówi: ‘Przeżyj to’ i właśnie to planujemy wspólnie zrobić" - przekazano.

Czym jest afazja?

Afazja to częściowe lub całkowite zaburzenie mowy u człowieka spowodowane uszkodzeniem mózgu.

Choroba powoduje, że pacjent traci zdolność mówienia. Wyróżnia się afazję ruchową - gdy chory nie jest w stanie się wypowiedzieć, afazję czuciową - gdy chory nie rozumie, co się do niego mówi oraz afazję ruchowo-czuciową, gdy pacjent nie potrafi się wypowiadać, ani nie rozumie, co do niego się mówi.

Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu.