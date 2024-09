Nicolas-Jacques Charrier przyszedł na świat 11 stycznia 1960 r. w paryskim apartamencie Bardot. Dwa lata później aktorka rozwiodła się z mężem. Pozostawiła mu całkowitą opiekę nad synem. Miała wyrzuty sumienia, ale wiedziała, że jest zbyt niedojrzała i nieodpowiedzialna, by wychowywać dziecko. Wolała podjąć wyzwanie aktorskie, dalekie od wszystkiego, co zrobiła do tej pory.



Choć przed Brigitte otworzyła się perspektywa pracy w Hollywood, w ogóle nie kusiło jej, by skorzystać z tej szansy. Wiedziona instynktem, wróciła do kraju. W 1966 r. w Saint-Tropez poznała niemieckiego przedsiębiorcę Guntera Sachsa, w którym zakochała się od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna adorował ją, zrzucając z helikoptera do jej ogrodu tysiące róż. Para pobrała się po dwóch miesiącach znajomości w Las Vegas, ale sielanka nie trwała długo.



W 1969 r. związek Bardot i Sachsa oficjalnie przeszedł do historii. Aktorka wróciła na plan filmowy z poczuciem, że ma dość branży filmowej, mediów i towarzyszących jej na każdym kroku wielbicieli. Coraz częściej nachodziły ją myśli, czy nie lepiej byłoby znaleźć w życiu inne zajęcie. Przełom lat 60. i 70. przyniósł jej role kolejnych piękności w "Kobietach" Jeana Aurela, "Niedźwiedziu i laleczce" Michela Deville’a oraz "Bulwarze Rumu" Roberta Enrico. W 1973 r. po raz ostatni pojawiła się na wielkim ekranie. Zagrała główną rolę w filmie "Gdyby Don Juan był kobietą" Vadima.

W latach 70. Brigitte poświęciła się swojej największej pasji - zwierzętom i walce o ich prawa. "Oddałam młodość i urodę mężczyznom. Mądrość i doświadczenie oddam zwierzętom" - postanowiła.





Fundacja dla zwierząt

W 1986 r. założyła The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals. Sprzedaż nieruchomości i przedmiotów osobistych na aukcjach zapewniła jej środki na prowadzenie fundacji.

Zaczęła organizować protesty przeciwko m.in. ubojowi rytualnemu, spożywaniu koniny oraz eksperymentom przeprowadzanym na zwierzętach. Stopniowo rozluźniały się jej więzi ze środowiskiem filmowym.

"Kino to inny świat. Nie mam już przyjaciół w tej branży. Nie mam na to czasu. Zajmuję się ochroną zwierząt i mówię wyłącznie o tym. Tylko o tym myślę. Mam obsesję na tym punkcie. Zawsze kochałam zwierzęta. Będąc aktorką, odkryłam, że istnieje zasadnicza różnica między miłością do zwierząt a walką na rzecz ich praw - na nią nie starczało mi czasu. Dlatego porzuciłam kino. Przestałam grać w filmach, by móc opiekować się zwierzętami" - powiedziała "New York Timesowi".

/ PictureLux / PAP/Photoshot



W 1992 r. Brigitte poznała biznesmena Bernarda d’Ormale, byłego doradcę Frontu Narodowego. Ponoć to związek z nim skłonił byłą aktorkę do odnowienia relacji z synem. Razem z Bernardem odwiedzili Nicolasa w Norwegii. W trakcie podróży powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Być może to za sprawą d’Ormale Bardot zaczęła także publicznie popierać skrajnie prawicowe ugrupowanie.

W jednym z wywiadów nazwała Marine Le Pen "Joanną d’Arc XXI wieku". W innym zarzuciła muzułmanom brutalność wobec zwierząt. 90-letnia dziś Bardot wciąż żyje, jak chce. Mieszka w otoczeniu psów, kotów, koni, świń, gęsi i kur. Nie boi się kontrowersyjnych wypowiedzi. Z pewnością nie zależy jej na tym, by zaskarbić sobie czyjąkolwiek sympatię.