Trzy lata po przerwaniu kariery i sześć lat po wydaniu ostatniego albumu "25" Adele powraca z płytą "30". Artystka mówi, że to jej najbardziej osobiste dzieło.

Adele na zdjęciu archiwalnym / PAUL BUCK / PAP/EPA

W jednym z wywiadów Adele przyznała, że płyta "30" to jej najbardziej osobisty album. Składa się on z dwunastu piosenek.

W wywiadzie udzielonym BBC Radio 1 artystka mówiła, że przez trzy lata nie wykonywała żadnej muzyki. Teraz powraca.

5 października zapowiedziała na Twitterze singiel "Easy On Me" promujący nowy album. W dniu premiery (15.10) piosenka "Easy On Me" pobiła m.in. rekord słuchalności na Spotify. Utwór ten zdobył najwięcej odtworzeń jednego dnia w historii tej platformy. Na YouTube można oglądać teledysk wyreżyserowany przez Xaviera Dolana. Wideo zobaczyło już ponad 160 mln osób.

Wideo youtube



W wersji delux albumu są trzy utwory dodatkowe, jednym z nich jest właśnie "Easy On Me", który Adele wykonuje z Chrisem Stapletonem.

Na okładce swojej płyty Adele przyznaje, że te ostatnie trzy lata były dla niej bardzo ciężkie. Rozwiodła się i zmarł jej ojciec. Jednocześnie przyznaje, że w tym czasie przeszła duże zmiany.

"Po drodze dowiedziałam się wielu druzgocących rzeczy o sobie. Zrzuciłam wiele warstw, ale też owinęłam się w nowe. Kieruję się tym, co jest zdrowe i pożyteczne dla mojego dobrostanu mentalnego, i wreszcie odzyskałam swoje uczucia. Powiedziałabym nawet, że nigdy w życiu nie czułam się bardziej spokojna. I jestem gotowa, aby w końcu wydać ten album". Te trudne tematy porusza w utworach.

14 listopada wystąpiła w Griffith Observatory w Los Angeles z koncertem pt. "One Night Only", na którym wykonała m.in. cztery z dwunastu utworów z nowego albumu. We wpisie na Twitterze wyznała, że nigdy w życiu tak się nie stresowała, ponieważ był to jej pierwszy koncert, którego słuchał jej dziewięcioletni syn, Angelo. Jego głos można też usłyszeć na płycie.

W piosence "My Little Love", której współautorem jest jej wieloletni współpracownik Greg Kurstin, Adele zwraca się do swojego syna. W utworze można usłyszeć również fragmenty ich rozmów, kiedy Adele mówi mu: "I don’t really know what I’m doing" (nie wiem, co robię), a on odpowiada "At all?" (w ogóle?). W tę piosenkę piosenkarka wplotła także fragmenty nagrań - "notatek myślowych", które robiła na polecenie swojej terapeutki.

Wideo youtube

Z kolei w utworze "All Night Parking" możemy usłyszeć fragment muzyki pianisty jazzowego Errolla Garnera, zmarłego w 1977 r.

W wywiadzie udzielonym Oprze Winfrey artystka opowiadała z kolei m.in. o piosence "Hold On", w której śpiewa o momencie w życiu, kiedy czuła, że "jest w rozsypce, a im bardziej się stara, tym bardziej się cofa, co czyniło, że postrzegała siebie jako swojego największego wroga". Jak wspominała, wtedy przyjaciele mówili jej, żeby "się trzymała" (hold on).

Wideo youtube

Adele chciałaby, żeby albumu słuchać jako całości, bo, jak napisała w opisie płyty, utwory na nim zawarte przedstawiają żmudną pracę, jaką wykonała w reorganizacji swojego życia, domu i serca, ponieważ, jak zacytowała, "tam dom twój, gdzie serce twoje".