Dwuletni Beckham Reed z Georgii przeżył prawdziwy koszmar, kiedy natknął się na gniazdo os podczas zabawy z kuzynami. Owady użądliły go ponad 150 razy. Jego drobne ciało nie poradziło sobie z ogromną ilością toksyn - chłopiec doznał niewydolności wielu narządów i trafił na oddział intensywnej terapii. Rodzina walczy o jego życie i prosi o pomoc.

Rozjuszone owady zaatakowały dziecko, zadając mu ponad 150 użądleń (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

2-latek został użądlony ponad 150 razy przez osy w Georgii.

Doszło do niewydolności serca, wątroby i nerek - chłopiec walczy o życie.

Rodzina prosi o wsparcie - dziecko przebywa na intensywnej terapii.

Użądlenia podczas zabawy

Dramat rozegrał się, gdy mały Beckham jechał samochodzikiem z kuzynami i przypadkowo wpadł na gniazdo os w Georgii. Rozjuszone owady zaatakowały dziecko, zadając mu ponad 150 użądleń. Chłopiec urodził się z jedną nerką, co dodatkowo zwiększyło ryzyko powikłań.

Rodzice natychmiast zawieźli syna na pogotowie, gdzie podano mu morfinę i Benadryl. Następnie chłopiec został odesłany do domu. Niestety, stan dziecka gwałtownie się pogorszył - jego skóra zaczęła żółknąć. Szybko przetransportowano go do innego szpitala.