David Beckham trafił do szpitala z urazem, którego szczegółów na razie nie podano. Jego żona Victoria opublikowała zdjęcie męża z ręką na temblaku. Media spekulują o operacji nadgarstka.

David Beckham podczas sesji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos / FABRICE COFFRINI / East News/AFP

David Beckham trafił do szpitala z urazem ręki - możliwa operacja nadgarstka.

Victoria opublikowała zdjęcie męża na Instagramie z podpisem: "Wracaj do zdrowia".

Kilka dni wcześniej Beckham otrzymał tytuł szlachecki i wsparcie dzieci - poza Brooklynem.

Z temblakiem na szpitalnym łóżku

W piątek 50-letni David Beckham trafił do szpitala. Jego żona, Victoria, opublikowała zdjęcie, na którym były piłkarz leży na szpitalnym łóżku z ręką w niebieskim temblaku i mimo wszystko uśmiecha się do aparatu.

Do fotografii na Instagramie dołączyła podpis: "Wracaj szybko do zdrowia, tato". Na kolejnym zdjęciu widać Beckhama z bransoletką z koralików z napisem: "Wracaj do zdrowia".

Chociaż Victoria nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia męża, brytyjskie media spekulują, że David przeszedł zabieg związany z długoletnim urazem nadgarstka, którego nabawił się jeszcze w czasach kariery piłkarskiej. Dziennik "The Independent" poinformował, że skontaktował się z przedstawicielami Beckhama w celu uzyskania komentarza.