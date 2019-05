Gorzowska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo ws. znieważenia zwłok i szczątków ludzkich. Ma ono wyjaśnić, czy szpital w Skwierzynie zamiast przekazywać płody z poronień do pochówku, nielegalnie je utylizował – poinformował prokurator Andrzej Bogacz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zawiadomienie o możliwości popełnienia tego przestępstwa złożył właściciel jednego z zakładów pogrzebowych w Skwierzynie, który miał wcześniej umowę z miejscowym szpitalem na prowadzenie prosektorium. Jego zdaniem lecznica wbrew przepisom zamiast grzebać ludzkie płody, nakazywała je utylizować. Twierdzi również, że nadal jest w posiadaniu martwych płodów.

Śledztwo zostało wszczęte z artykułu 262 Kodeksu karnego, mówiącego m.in. o znieważeniu ludzkich zwłok. To przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat dwóch. Sprawa została powierzona do realizacji Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu - powiedział Bogacz.



Szpital w Skwierzynie należy do Grupy Nowy Szpital Holding SA. Jak poinformowała jej rzeczniczka Marta Pióro, w lutym tego roku zmieniła się firma obsługująca szpitalne prosektorium.



Z nieoficjalnych informacji wiemy, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, ale na razie nie wiemy, czego ono dotyczy. Będziemy współpracować z prokuraturą w wyjaśnieniu tej sprawy i do czasu, kiedy prokuratura nie zakończy swojego postępowania, nie będziemy udzielać szczegółowych informacji - napisała w przesłanym stanowisku Pióro.