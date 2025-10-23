Indyjskie rafinerie planują znacząco ograniczyć import rosyjskiej ropy – informuje agencja Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Rosja, będąca dotychczas największym dostawcą surowca do Indii, może wkrótce stracić kluczowego odbiorcę.

Indie szykują się do radykalnego zmniejszenia importu rosyjskiej ropy (Zdjęcie ilustracyjne) / HUSSEIN FALEH / AFP / East News

Indyjskie rafinerie szykują się do znaczącego ograniczenia importu ropy z Rosji.

Ma to związek z nowymi sankcjami nałożonymi przez USA na rosyjskie koncerny.

Eksport rosyjskiej ropy do Indii wzrósł w ostatnich latach ok. 20-krotnie.

Według ustaleń Reutersa jedna z największych prywatnych rafinerii w Indiach - Reliance Industries Ltd - planuje całkowite wstrzymanie lub drastyczne ograniczenie zakupów rosyjskiej ropy. Informacje te potwierdził indyjski dziennik "The Hindu", podkreślając, że działania rafinerii są zgodne z wytycznymi rządu w Delhi.

Decyzja indyjskich firm paliwowych ma związek z nowymi sankcjami nałożonymi w środę przez Stany Zjednoczone na rosyjskie koncerny Rosnieft i Łukoil. W ostatnich dniach podobne restrykcje wprowadziła także Wielka Brytania, a Unia Europejska zatwierdziła kolejny, 19. już pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący m.in. zakaz importu rosyjskiego gazu.

Wojenny handel rosyjską ropą

Eksperci podkreślają, że nowe sankcje mają na celu ograniczenie dochodów Kremla i jego koncernów naftowych, które finansują wojnę z Ukrainą. Jeśli Indie zmniejszą zakupy rosyjskiej ropy pod presją USA, azjatycki popyt może przesunąć się w kierunku amerykańskiego surowca - ocenia Priyanka Sachdeva, analityczka rynku cytowana przez Reutersa.

Indyjskie rafinerie państwowe już analizują swoje kontrakty, by upewnić się, że nie kupują ropy bezpośrednio od objętych sankcjami rosyjskich firm.

Jak przypomina BBC, import rosyjskiej ropy do Indii wzrósł z 4 mln ton w latach 2021-2022 do ponad 87 mln ton w latach 2024-2025. Było to możliwe dzięki atrakcyjnym rabatom oferowanym przez Rosję po wprowadzeniu zachodnich sankcji. Wzrost importu z Rosji odbył się kosztem innych dostawców, których eksport do Indii znacząco spadł.