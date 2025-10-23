Departament finansów Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Departament finansów Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Decyzja jest reakcją na kontynuowanie wojny przez Rosję i ma na celu osłabienie finansowania machiny wojennej Kremla.

Nowe sankcje odcinają Rosnieft i Łukoil od amerykańskich technologii oraz grożą sankcjami wtórnymi dla firm współpracujących z rosyjskimi gigantami.

"Finansują machinę wojenną Kremla"

Jak napisano w komunikacie departamentu, sankcje nałożono na Rosnieft i Łukoil, a także 34 ich spółki zależne.

Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni - powiedział w oświadczeniu sekretarz finansów Scott Bessent.

Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, departament finansów nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji - dodał.

Trump: Mamy nadzieję, że wojna zostanie zakończona

Decyzję tę potwierdził prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak stwierdził, są to potężne sankcje, lecz wyraził przy tym nadzieję, że nie będzie potrzeby, by pozostały w mocy zbyt długo.

To ogromne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie zakończona - powiedział prezydent. Trump stwierdził też, że Indie zgodziły się zakończyć prawie wszystkie zakupy rosyjskiej ropy do końca roku. Indie dotąd nie potwierdziły tej informacji.

Odnosząc się do tych sankcji, Rutte ocenił, że mogą one skłonić Rosję do zaakceptowania propozycji zawieszenia broni zgłoszonej przez Donalda Trumpa oraz popartej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i NATO.

Spójrzcie na rosyjską gospodarkę: długie kolejki samochodów na stacjach benzynowych, fakt, że Ukraińcy uderzyli już w 1/3 rosyjskiej infrastruktury naftowo-gazowej, która stanowi podstawę ich gospodarki. Jestem absolutnie przekonany, że może to nie nastąpić ani dziś, ani jutro, ale osiągniemy ten cel - powiedział w wywiadzie dla Fox News sekretarz generalny NATO.

Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa

Ogłoszone restrykcje to pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim podmiotom nałożone przez drugą administrację Trumpa. Wcześniej, tuż przed opuszczeniem urzędu, pierwsze duże sankcje przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu ogłosił prezydent Joe Biden, obejmując sankcjami m.in. Gazprom-Nieft, a także szereg tankowców z "floty cieni".

Tym razem restrykcje dotyczą największego koncernu - Rosnieftu - lecz nie tankowców. Restrykcje odcinają koncerny od amerykańskiej technologii oraz narażają firmy prowadzące interesy z rosyjskimi gigantami na sankcje wtórne.