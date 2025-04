Zmarł Theodore McCarrick. Były kardynał i arcybiskup Waszyngtonu wydalony ze stanu duchownego za wykorzystywanie seksualne dzieci i seminarzystów miał 94 lata.

Theodore McCarrick / Paweł Supernak / PAP

Informacje o śmierci McCarricka potwierdził obecny arcybiskup Waszyngtonu, kardynał Robert McElroy, nie podając jednak szczegółów. Według agencji Catholic News Agency (CNA) przed śmiercią McCarrick mieszkał w kościelnym ośrodku w Dittmer na przedmieściach St. Louis.

"W tym momencie szczególnie pamiętam o tych, których skrzywdził w trakcie swojej posługi kapłańskiej. Przez ich nieustający ból bądźmy wytrwali w naszych modlitwach za nich i za wszystkie ofiary nadużyć seksualnych" - wezwał w oświadczeniu McElroy.

McCarrick był jednym z najwyższych w Kościele hierarchów wydalonych ze stanu duchownego w związku z oskarżeniami o przestępstwa seksualne. Stało się to w 2019 r., gdy kościelne śledztwo wykazało, że był winny molestowania 16-letniego ministranta w latach 70. W kolejnych latach pojawiało się wobec niego wiele innych oskarżeń, a w 2021 r. były duchowny usłyszał zarzuty karne dotyczące napaści seksualnej na 16-latka podczas wesela w Massachussetts. Sąd uznał jednak 91-letniego wówczas byłego duchownego za niezdolnego do odpowiedzi na zarzuty ze względu na stan zdrowia.

Raport rzucił światło na przeszłość McCarricka

Opublikowany w 2020 r. raport na zlecenie papieża Franciszka wykazał, że pogłoski i doniesienia o przestępstwach McCarricka pojawiały się od dekad, lecz nie przeszkodziło mu to w pięciu się w hierarchii. Zarzuty przeciwko niemu zostały odrzucone m.in. przez papieża Jana Pawła II, który wyniósł go do godności kardynalskiej w 2001 r.

Wyświęcony na księdza w 1958 roku, urodzony w Nowym Jorku McCarrick piął się w górę w szeregach amerykańskiego Kościoła w połowie i pod koniec XX wieku. Był biskupem pomocniczym Nowego Jorku, przewodził diecezjom Metuchen i Newark w stanie New Jersey, a ostatecznie został arcybiskupem Waszyngtonu.