W wieku 78 lat w Wenecji zmarł znany włoski polityk, były szef dyplomacji Gianni De Michelis. Był przyjacielem Polski i jej opozycji demokratycznej w latach 80.

De Michelis przez wiele lat zasiadł w kierownictwie Włoskiej Partii Socjalistycznej. Był bliskim współpracownikiem jej przywódcy, byłego premiera Bettino Craxiego.

Kierował klubem socjalistów w Izbie Deputowanych. Począwszy od roku 1980 był ministrem w kilku rządach, m.in. w gabinecie Craxiego. Przez rok był wicepremierem w rządzie Ciriaco De Mity. Od 1989 do 1992 roku był ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Giulio Andreottiego.



De Michelis uczestniczył w inicjatywach niesienia pomocy polskiej opozycji demokratycznej w latach 80. i był rzecznikiem spraw Polski na arenie międzynarodowej po transformacji w 1989 roku, a także jej integracji z Unią Europejską.



Kiedy na początku lat 90. we Włoszech wybuchła wielka afera korupcyjna w świecie polityki, także on jako prominentny działacz partii socjalistycznej został oskarżony o łapówkarstwo i nielegalne finansowanie ugrupowania. Wszczęto przeciwko niemu łącznie 36 śledztw. Otrzymał wyrok 2 lat w zawieszeniu.



Od 2004 do 2009 roku zasiadał w Parlamencie Europejskim.



Był jedną z najbardziej malowniczych postaci włoskiej sceny politycznej - podkreślają media. Wspominają go również jako bywalca dyskotek i nocnych klubów.