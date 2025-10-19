To wydarzenie, które na długo zapisze się w historii polskiego wędkarstwa. Podczas zawodów o Puchar Mikado na Zalewie Rybnickim, drużyna Krzysztofa Pyry i Adriana Gontarza z Polskiej Akademii Wędkarskiej złowiła suma, który ustanowił nowy rekord świata. Ryba mierzyła aż 292 centymetry długości, pobijając poprzedni rekord globu o 7 centymetrów!

Sum z Rybnika pobił rekord świata o 7 centymetrów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W weekend 18-19 października Zalew Rybnicki był miejscem ogólnopolskich zawodów spinningowych.

Podczas imprezy padł historyczny rekord - złowiono suma o długości 292 cm.

To nowy rekord świata w łowieniu suma na spinning, oficjalnie potwierdzony przez organizatorów.

Gigantyczną rybę złowił duet z Polskiej Akademii Wędkarskiej.

Holowanie rekordu trwało ponad półtorej godziny.

Zalew Rybnicki słynie jako jedno z najlepszych łowisk dużych ryb drapieżnych w Polsce.

Więcej informacji na rmf24.pl .

W weekend 18-19 października Zalew Rybnicki stał się areną zmagań najlepszych polskich wędkarzy spinningowych. To właśnie podczas tej imprezy padł historyczny wynik - czytamy w "Dzienniku Zachodnim". Blisko 3-metrowy sum, wyciągnięty na brzeg przez duet z Polskiej Akademii Wędkarskiej, wzbudził ogromne emocje wśród uczestników i organizatorów zawodów.

"Nowy rekord świata w sumie - 292 cm! Sum złowiony na spinning w Polsce, w Rybniku" - poinformowali wędkarze na oficjalnym profilu wydarzenia.

Technika spinningowa polega na aktywnym zarzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, co wymaga od wędkarzy nie tylko precyzji, ale i sporej siły.

Nastawialiśmy się na wielkie sumy. Wiedzieliśmy, że w Zalewie Rybnickim pływają gigantyczne sztuki - mówi Sport.pl Krzysztof Pyra.

Hol trwał ponad półtorej godziny. Kiedy w końcu ją zobaczyliśmy, nie mogliśmy uwierzyć: wielka, ogromna ryba, łeb jak sklep - prawdziwy potwór! Gdy ją zmierzyliśmy, okazało się, że ma 292 cm długości i jest nie tylko nowym rekordem Polski, ale też świata - mówi Sport.pl Krzysztof Pyra.

Zalew Rybnicki, znany także jako Jezioro Rybnickie, to sztuczny zbiornik o powierzchni 4,5 km², który powstał na potrzeby Elektrowni Rybnik. Od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych w Polsce łowisk dużych ryb drapieżnych.