Brytyjski rząd podejmuje działania przeciwko osobom, które nielegalnie pobierają zasiłek na dzieci. Kontrole obejmują między innymi obywateli Unii Europejskiej, którzy po wprowadzeniu brexitu opuścili Wielką Brytanię.

Brytyjski rząd podejmuje działania przeciwko osobom, które nielegalnie pobierają zasiłek na dzieci / Shutterstock

Kontrole skupiają się na weryfikacji danych podróżnych i wykorzystaniu międzynarodowych baz, by sprawdzić, czy beneficjenci nie przebywają za granicą dłużej niż dozwolone 8 tygodni.

Nie można łączyć brytyjskiego Child Benefit z podobnymi świadczeniami z innych krajów, np. polskim 800+ - za nadużycia grożą grzywny i zwrot środków.

Chcesz wiedzieć, jak uniknąć problemów z zasiłkami i jakie konsekwencje grożą za niepoinformowanie urzędu? Sprawdź cały artykuł!

Nowe zintensyfikowane działania mają na celu odzyskanie ponad 350 milionów funtów w ciągu najbliższych pięciu lat. W odpowiedzi na sukces programu pilotażowego rząd postanowił zwiększyć zespół dochodzeniowy z 15 do ponad 200 inspektorów. W ciągu niespełna 12 miesięcy niewielki zespół odzyskał już około 17 milionów funtów, które zostały wypłacone niesłusznie. Praca inspektorów polegała głównie na weryfikacji danych podróżnych. Zespół będzie wykorzystywać międzynarodowe dane, aby śledzić, czy osoby pobierające zasiłek na dzieci nie przebywają za granicą dłużej niż dozwolone w przepisach.

Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, prawo do zasiłku na dzieci traci się po pobycie poza Wielką Brytanią dłuższym niż 8 tygodni, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności, jak na przykład śmierć członka rodziny lub podjęcie leczenia i związana z tym konieczność dłuższego wyjazdu za granicę.

Działania inspektorów są częścią szerszego planu rządu, mającego na celu ograniczenie skali oszustw i błędów w systemie świadczeń, które w roku finansowym zakończonym w kwietniu 2024 roku wyniosły łącznie 8,6 miliarda funtów. Warto zaznaczyć, że w ramach pilotażowego projektu już usunięto z systemu 2600 osób, które opuściły Wielką Brytanię, ale nadal pobierały zasiłek.

Czego nie wolno robić?

Nie można pobierać brytyjskiego Child Benefit, jeśli otrzymuje się już podobne świadczenie rodzinne w innym kraju, np. polskie 800+. Za nadużycia grozi kara. Za niepoinformowanie o wyjeździe i nieuprawnione pobieranie zasiłku grożą grzywny finansowe i konieczność zwrotu wszystkich nienależnie pobranych środków.

Jak zaznaczają brytyjskie władze, zawsze należy poinformować brytyjską skarbówkę o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na prawo do zasiłku, w tym o dłuższym pobycie za granicą. Jest to kluczowe, aby uniknąć problemów z nadpłaconymi świadczeniami i potencjalnymi karami.