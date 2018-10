Jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w samobójczym zamachu terrorystycznym w centrum Tunisu. Według pierwszych doniesień ofiarą śmiertelną jest kobieta, która spowodowała eksplozję.

Miejsce zamachu w Tunisie / STR / PAP/EPA

Wśród rannych jest 8 policjantów. Tunezyjskie władze w komunikacie poinformowały, że to był "zamach".



Do zamachu doszło o godz. 13:50 przed wejściem do jednego z hoteli przy alei Habiba Burguiby, będącej główną ulicą stolicy Tunezji. Jest to również miejsce wypełnione zagranicznymi turystami.



Wkrótce więcej informacji.

(ph)