Nowe restrykcje dla dziennikarzy wprowadza Departament Obrony USA. Nie będą mogli oni wykorzystać żadnej zdobytej informacji bez formalnej zgody resortu na jej upublicznienie - podały m.in. "New York Times" i "Washington Post". Jeśli zdecydują się na taki krok, grozi im utrata akredytacji.

Sekretarz obrony Pete Hegseth / JIM WATSON/AFP/East News / East News

Dziennikarze apelują

Pentagon przekazał dziennikarzom obszerną notę, w której zapewnił, że zależy mu na przejrzystości i zaufaniu publicznym, ale "informacja musi być zatwierdzona do upublicznienia przez upoważnionego urzędnika jeszcze przed jej podaniem, nawet jeśli jest nietajna".

Ponadto blisko 90 dziennikarzy dysponujących akredytacją Pentagonu nie będzie miało wstępu do znacznej części budynku bez eskorty. Wcześniej akredytowani reporterzy mogli samodzielnie poruszać się po znacznej części obiektu.

Według dziennika "New York Times" nowe przepisy mogą drastycznie ograniczyć przepływ informacji dotyczących amerykańskiego wojska. Narodowy Klub Dziennikarzy nazwał je "bezpośrednim zamachem na niezależne dziennikarstwo" i zaapelował o ich natychmiastowe odwołanie.

Zdaniem rzecznika Pentagonu Seana Parnella są to "podstawowe, zdroworozsądkowe przepisy w celu ochrony wrażliwych informacji".

Sekretarz obrony kontra media