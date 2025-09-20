W obwodzie dniepropietrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego zginęła jedna osoba. 13 zostało rannych.

W Dnieprze i okolicach miasta doszło do kilku pożarów. Uszkodzony został budynek wielopiętrowy, prywatne domy, zabudowania gospodarcze, garaże oraz obiekty przedsiębiorstw.



Rosjanie uderzyli także w przedsiębiorstwo w Pawłohradzie, gdzie wybuchł pożar. W rejonie Nikopola armia rosyjska użyła dronów FPV i artylerii. Ostrzelano miasto rejonowe oraz gminę pokrowską. Zapalił się dom prywatny - przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

Nad ranem wojska rosyjskie uderzyły dronami typu Shahed i pociskami balistycznymi w Mikołajów na południu Ukrainy. Celem była infrastruktura przemysłowa. Wybuchły pożary. Na razie nie ma informacji o rannych lub ofiarach śmiertelnych - powiadomił naczelnik władz wojskowych obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.



Rano rosyjskie drony i rakiety zaatakowały także obwód kijowski. W miasteczkach położonych w pobliżu stolicy wybuchły pożary. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze - podały władze.

W związku z atakami w godzinach nocnych i porannych ogłaszano alarmy na terytorium całej Ukrainy, m.in. w obwodach, które graniczą z Polską - wołyńskim i lwowskim.