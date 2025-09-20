Kilka głównych lotnisk w Europie padło ofiarą cyberataku. To m.in. londyńskie Heathrow, porty lotnicze w Brukseli i Berlinie. Nie działa tam elektroniczny system odpraw i boardingu dostarczany przez zewnętrzną firmę. Spowodowało to opóźnienia i odwołania lotów.

/ RMF FM

Celem cyberataku jest automatyczny system odpraw i boardingu. Akcja zakłóciła pracę kilku głównych europejskich lotnisk, w tym londyńskiego Heathrow oraz portów lotniczych w Brukseli i Berlinie. Efekt - opóźnione i odwołane loty.

Władze lotniska w Brukseli w oświadczeniu przekazały, że atak unieruchomił zautomatyzowane systemy, umożliwiając jedynie ręczne procedury odprawy i boardingu.

"Ma to duży wpływ na harmonogram lotów i niestety spowoduje ich opóźnienia oraz odwołania" - podał operator na swojej stronie internetowej.

"Dostawca usług aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu i stara się go jak najszybciej usunąć" - zapewniono.

Heathrow również ostrzegł o opóźnieniach spowodowanych "problemem technicznym" u zewnętrznego dostawcy.

Pasażerowie, którzy mają dziś zaplanowany lot, zostali poinformowani o problemie przez ów port. Poradzono im, by przed udaniem się na lotnisko potwierdzili swój lot z liniami lotniczymi.

"Z powodu problemu technicznego u dostawcy systemów działającego w całej Europie, czas oczekiwania przy odprawie jest wydłużony. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem" - poinformowało natomiast lotnisko w Berlinie na banerze na swojej stronie internetowej.