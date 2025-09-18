Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że ogólnokrajowe telewizje, które są wobec niego krytyczne, powinny zostać pozbawione licencji na nadawanie. Słowa te padły w kontekście zawieszenia programu komika Jimmy’ego Kimmela przez telewizję ABC.

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One prezydent Donald Trump odniósł się do niedawnej decyzji telewizji ABC o zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela po groźbach szefa Federalnej Komisji Łączności, Brendana Carra. 

Trump chce odbierać licencje telewizjom, które są krytyczne wobec niego

Prezydent pochwalił Carra za jego działania i zasugerował, że wszystkie ogólnodostępne telewizje powinny stracić licencję, ponieważ – jego zdaniem – są stronnicze.

Trump podkreślił, że media w większości są wobec niego negatywnie nastawione. 

Przeczytałem gdzieś, że sieci telewizyjne są w 97 proc. przeciwko mnie. (...) Oni są w 97 proc. przeciw, robią mi kompletnie złą reklamę. (...) Dostają licencję. Myślę, że może powinno się im ją odebrać – powiedział prezydent USA.

Nie jest jasne, na jakie dane powoływał się prezydent, choć podobne opinie wygłaszał już wcześniej.

Kiedy masz stację i masz wieczorne programy, a oni tylko walą w Trumpa, nic innego nie robią... Jeśli spojrzysz wstecz, to chyba od lat nie mieli żadnego konserwatysty, czy coś. (...) Mają licencję. Nie wolno im tego robić - przekonywał amerykański prezydent.

Program Jimmy’ego Kimmela został zawieszony ze względu na słowa komika, który podczas programu sugerował, że zabójca Charliego Kirka mógł być prawicowcem, a „gang MAGA” zbija na morderstwie polityczny kapitał. 

Decyzję ogłoszono godzinę po tym, gdy Brendan Carr domagał się zdjęcia programu komika, grożąc podjęciem działań przeciwko koncernowi Disney, właścicielowi telewizji ABC.