Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że ogólnokrajowe telewizje, które są wobec niego krytyczne, powinny zostać pozbawione licencji na nadawanie. Słowa te padły w kontekście zawieszenia programu komika Jimmy’ego Kimmela przez telewizję ABC.
W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One prezydent Donald Trump odniósł się do niedawnej decyzji telewizji ABC o zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela po groźbach szefa Federalnej Komisji Łączności, Brendana Carra.
Prezydent pochwalił Carra za jego działania i zasugerował, że wszystkie ogólnodostępne telewizje powinny stracić licencję, ponieważ – jego zdaniem – są stronnicze.