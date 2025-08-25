Władze Monachium na południu Niemiec wprowadziły zakaz sprzedaży chipsów po godz. 20. w kioskach w dzielnicy uniwersyteckiej - informuje dziennik "Muenchner Merkur". Według urzędników miejskich decyzja ta ma m.in. ograniczyć zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Zakaz sprzedaży chipsów po godz. 20:00 w dzielnicy uniwersyteckiej Monachium / Shutterstock

Władze Monachium zdecydowały się na wprowadzenie zakazu sprzedaży chipsów po godzinie 20:00 w kioskach znajdujących się w dzielnicy uniwersyteckiej.

Jak informuje lokalny dziennik "Muenchner Merkur", decyzja ta ma na celu ograniczenie zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz poprawę komfortu życia mieszkańców.

Powodem wprowadzenia nowych przepisów były liczne skargi mieszkańców dzielnicy uniwersyteckiej na nocny hałas, sterty śmieci oraz inne uciążliwości spowodowane przez osoby przebywające w okolicy po zmroku.

Burmistrz Monachium, Dominik Krause z partii Zielonych, podkreślił: Interesy mieszkańców są całkowicie uzasadnione i nie do przyjęcia jest sytuacja, w której na chodnikach leżą odłamki szkła, a podwórka i wejścia do budynków są wykorzystywane jako toalety.

Kontrowersje wokół zakazu sprzedaży piwa

Wcześniej władze miasta wprowadziły również zakaz sprzedaży piwa w butelkach po godzinie 22:00 w kioskach w rejonie Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana. Ten przepis spotkał się jednak z dużym niezadowoleniem zarówno wśród studentów, jak i właścicieli kiosków, co spowodowało, że został uchylony.

Burmistrz Krause zaznaczył jednak, że jeśli sytuacja ponownie się pogorszy, możliwy jest powrót do zakazu sprzedaży piwa w butelkach po 22:00.

Apel do właścicieli kiosków

Władze miasta zwróciły się także do właścicieli kiosków z apelem o większe zaangażowanie w utrzymanie porządku w okolicach ich sklepików.

Burmistrz podkreślił, że odpowiedzialność za czystość spoczywa nie tylko na służbach miejskich, ale również na przedsiębiorcach prowadzących działalność w tej części miasta.

Warto przypomnieć, że w Bawarii obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące działalności kiosków nocnych niż w innych krajach związkowych Niemiec. Zgodnie z lokalnym prawem, po godzinie 20:00 kioski mogą sprzedawać jedynie ograniczony asortyment produktów, do którego nie zaliczają się chipsy ani mocny alkohol.