Szok we Włoszech. Po meczu koszykówki autobus przewożący kibiców Pistoia Basket 2000 został obrzucony kamieniami i cegłami tuż za miejscowością Rieti. W ataku zginął jeden z kierowców.
- We Włoszech doszło do tragicznego ataku na autokar z kibicami Pistoia Basket 2000 po meczu koszykówki Serie A2.
- Autobus został obrzucony kamieniami i cegłami tuż za miejscowością Rieti, gdy wracał z meczu SRS Sebastiani Rieti - Pistoia Basket 2000.
- Jeden z rzuconych kamieni przebił przednią szybę i śmiertelnie ranił kierowcę pojazdu; mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować jego życia.
Według informacji przekazanych przez włoski dziennik "La Nazione", autobus wracał z meczu Serie A2, drugiej ligi włoskiej koszykówki, pomiędzy SRS Sebastiani Rieti a Pistoia Basket 2000. W pewnym momencie nieznani sprawcy zaczęli rzucać w pojazd ciężkimi przedmiotami. Jeden z kamieni przebił przednią szybę i trafił kierowcę. Pomimo natychmiastowej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Na razie nie wiadomo, kim byli sprawcy ataku. Włoskie media wciąż ustalają, czy byli to kibice drużyny przeciwnej, czy osoby niezwiązane ze środowiskiem sportowym. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, tym bardziej że tego typu przemoc zwykle kojarzona jest z piłką nożną, a nie koszykówką.