Premier Włoch Giorgia Meloni zareagowała na tragiczne wydarzenia, nazywając je "straszną wiadomością". "Atak jest nie do przyjęcia, jest bezsensownym aktem przemocy" - napisała na platformie X.

Do sprawy odniósł się również Gianni Petrucci, prezes włoskiej federacji koszykówki. To nie ma nic wspólnego z koszykówką. To są przestępcy, mordercy, ludzie bez teraźniejszości i przyszłości - podkreślił w rozmowie z telewizją RAI, zapowiadając pełną współpracę z władzami w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Miejsce ataku na autokar z kibicami / EMILIANO GRILLOTTI / PAP/EPA

Włochy od lat borykają się z problemem przemocy wśród kibiców. W kwietniu tego roku podczas derbów Rzymu rannych zostało trzynastu policjantów, a w maju w wyniku starć kibiców Atalanty i Interu Mediolan zginął 26-letni mężczyzna.

Policja prowadzi intensywne śledztwo, by ustalić sprawców ataku i zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Włoska opinia publiczna domaga się zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa kibiców i uczestników wydarzeń sportowych.