"Co prawda polecieli wbrew ostrzeżeniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych w pierwszy dzień wojny ale - wedle informacji naszego konsula w Iraku - już zostali zwolnieni" - tak o pięciu Polakach zatrzymanych wcześniej w Iraku przez siły bezpieczeństwa napisał w sobotę rano wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jednym z mężczyzn jest youtbuer Dawid "Faza" Fazowski. "Pozdrowienia z Mosulu. Jest całkiem przyjemnie! Byłem u golibrody i w ogóle jest pięknie (...)" - pisał twórca internetowy jeszcze 3 marca, będąc w północnym Iraku.

Wojna na Bliskim Wschodzie, Iran, marzec 2026 / JALAA MAREY/AFP/East News / East News

Od 28 lutego USA i Izrael w ramach operacji "Epicka Furia" prowadzą naloty na Iran . Tydzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zainaugurował działalność powołanej przez siebie Rady Pokoju. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną. Już kilkanaście dni przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apelowało, aby Polacy nie udawali się w tamtym kierunku, gdyż jest to niezwykle niebezpieczne. "Powrót drogą lotniczą może być utrudniony lub nawet niemożliwy" - pisał resort.



/ MSZ / Materiały prasowe

W Iranku zatrzymano pięciu Polaków. Jaki był powód?

W nocy z piątku na sobotę pojawiły się informacje, że w Iraku zatrzymano pięciu Polaków, którzy rzekomo tworzyli "izraelską komórkę szpiegowską". W sobotę rano czasu polskiego irackie MSW zdementowało doniesienia, jakoby zatrzymanie miało związek z podejrzeniem szpiegostwa. "Doniesienia niektórych mediów i platform społecznościowych dotyczące aresztowania (członków - przyp. red.) sieci szpiegowskiej w Bagdadzie są nieprawdziwe" - podał resort w oświadczeniu.

Potwierdził, że władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, którzy około 10 dni temu legalnie wjechali do Iraku przez oficjalne przejścia graniczne. Jak wyjaśnił, ze względu na podejrzenia związane z ich obecnością w pobliżu placu Tahrir w Bagdadzie siły bezpieczeństwa podjęły działania w celu zweryfikowania ich tożsamości.

"Po zbadaniu ich dokumentów, procedur wjazdowych i pobytu w Iraku potwierdzono, że wszystkie procedury były legalne, a ich obecność w kraju była zgodna z prawem" - napisało ministerstwo. Resort wezwał media i użytkowników platform społecznościowych do zachowania ostrożności, polegania na oficjalnych źródłach i powstrzymania się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą wywołać zamieszanie wśród opinii publicznej.

"Polecieli (...) w pierwszy dzień wojny. Zostali już zwolnieni"

Dziennikarz Defence24.pl Bartłomiej Wypartowicznapisał na platformie X poinformował: "Iracka Służba Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała o aresztowaniu pięciu domniemanych izraelskich szpiegów posiadających polskie paszporty po odkryciu 'podejrzanej komórki szpiegowskiej w kraju'. Na zdjęciu widzimy Dawida Fazowskiego, autora kanału 'Przez świat na fazie'.", dołączając zdjęcia Polaków.

Do tej informacji odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który przekazał: "Co prawda polecieli wbrew ostrzeżeniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych w pierwszy dzień wojny ale - wedle informacji naszego konsula w Iraku - już zostali zwolnieni".