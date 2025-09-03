Mieszkanka berlińskiej dzielnicy Schoeneberg przez niemal trzy dekady co tydzień obstawiała te same liczby w Lotto. W ostatni weekend sierpnia los się do niej uśmiechnął - wygrała główną nagrodę w wysokości 4,4 mln euro.

Mieszkanka Berlina po 29 latach gry w Lotto wygrała 4,4 mln euro (zdjęcie ilustracyjne) / SUSANN PRAUTSCH / PAP/DPA

Jak przekazała niemiecka agencja dpa, zwyciężczyni, która ma od 50 do 60 lat, od 1996 roku nie zmieniała swoich typów. Szczęśliwe liczby, które przyniosły jej fortunę, to: 5, 11, 13, 39, 42 i 48. Jak podkreślają organizatorzy loterii, kobieta wykazała się niezwykłą konsekwencją i cierpliwością, grając przez tyle lat bez przerwy.

Zgodnie z niemieckimi zasadami Lotto, zwycięzcy nie są informowani telefonicznie. Organizatorzy zawsze wysyłają oficjalne powiadomienie listem. Dopiero po jego otrzymaniu kobieta powinna skontaktować się z berlińskim oddziałem Lotto, by dopełnić formalności i odebrać wygraną.

Pomoc dla nowych milionerów

Nowi milionerzy mogą liczyć na wsparcie ze strony organizatorów. Od trzech dekad w berlińskim Lotto pracuje ten sam doświadczony doradca, który pomaga zwycięzcom odpowiedzialnie zarządzać nagłą fortuną. Obejmuje to zarówno kwestie finansowe, jak i psychologiczne, by uniknąć typowych pułapek związanych z nagłym wzbogaceniem się.

Wytrwałość popłaca

Historia berlińskiej zwyciężczyni pokazuje, że wytrwałość i konsekwencja mogą się opłacić nawet w grach losowych, choć szanse na główną wygraną są bardzo niewielkie. Eksperci przypominają, by traktować Lotto jako formę rozrywki, a nie sposób na życie. Warto też pamiętać o zasadach bezpieczeństwa - organizatorzy nigdy nie dzwonią do zwycięzców, co ma chronić przed oszustwami.