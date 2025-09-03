Depresja, zaburzenia lękowe i inne problemy psychiczne dotykają już ponad miliard osób na całym świecie - wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Eksperci apelują o pilne działania, by powstrzymać narastający kryzys zdrowia psychicznego.

Ponad 1 mld ludzi cierpi na świecie na zaburzenia psychiczne / Shutterstock

Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy napady lęku, są obecnie drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności na świecie, ustępując jedynie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego. Problem ten nie omija żadnej grupy wiekowej - cierpią zarówno dzieci, jak i seniorzy, niezależnie od statusu społecznego czy poziomu dochodów.

Według raportu WHO, najczęściej występującymi zaburzeniami są depresja i stany lękowe. Szczególnie niepokojące są statystyki dotyczące samobójstw - w 2021 roku życie odebrało sobie aż 727 tysięcy osób. Samobójstwa są główną przyczyną śmierci wśród młodych ludzi, choć dotyczą także innych grup, zwłaszcza mężczyzn po czterdziestce.

Wyzwanie ekonomiczne

Skutki ekonomiczne związane z zaburzeniami psychicznymi są coraz większe. Roczne straty związane z zachorowaniami na depresję i zaburzenia lękowe oceniane są na 1 bln dolarów. Konieczne są zatem bardziej intensywne i wielostronne działania w zakresie zdrowia psychicznego. To jedno z największych wyzwań zdrowia publicznego - stwierdza na stronie WHO dyrektor generalny tej organizacji dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Autorzy raportu przekonują, że mimo wzrostu zaburzeń psychicznych nakłady na opiekę w zakresie zdrowia psychicznego są w stagnacji. Od 2017 r. mediana wydatków publicznych na ten cel się nie zmienia i nie przekracza 2 proc. wszystkich nakładów na opiekę medyczną.

Potrzeba zmian i lepszej opieki

Raport WHO zwraca uwagę na konieczność rozwoju psychiatrii środowiskowej, która obecnie w pełni funkcjonuje jedynie w 10 procentach krajów. W większości państw nadal dominuje opieka szpitalna, choć poprawia się dostępność pomocy w nagłych przypadkach kryzysu psychicznego - obecnie oferuje ją już 80 procent krajów, podczas gdy jeszcze w 2020 roku było to 39 procent.

W Polsce osoby w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, udając się na szpitalny oddział ratunkowy lub korzystając z całodobowych linii wsparcia, takich jak 116 123 (dla dorosłych) czy 800 70 22 22 (Centrum Wsparcia).

Międzynarodowe działania i wyzwania

ONZ planuje do 2030 roku zmniejszyć liczbę samobójstw o jedną trzecią, jednak - jak alarmuje WHO - obecne tempo zmian jest zbyt wolne. "Przy obecnym postępie można liczyć jedynie na 12 proc. redukcję w tym zakresie" - ostrzegają autorzy raportu.

Problemy zdrowia psychicznego będą jednym z głównych tematów nadchodzącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbędzie się 25 września, w 80. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.