"Gołym okiem widać, że to miejsce, w którym brakuje niemal wszystkiego" - tak swoje pierwsze wrażenia po wylądowaniu w Caracas opisuje specjalny wysłannik RMF FM do pogrążonej w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym Wenezueli Patryk Michalski. "Goście z zagranicy nie są tu mile widziani - i naprawdę da się to odczuć" - zauważa. Poznajcie jego relacje!

Caracas w obiektywie wysłannika RMF FM Patryka Michalskiego /Patryk Michalski /RMF FM

REKLAMA