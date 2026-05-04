Mały samolot rozbił się, uderzając w ścianę budynku w brazylijskim mieście Belo Horizonte - przekazała lokalna straż pożarna. Na pokładzie było pięć osób, co najmniej trzy nie żyją. Brazylijskie media opublikowały nagrania z miejsca wypadku.
- Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Wśród ofiar jest pilot i dwóch pasażerów.
Według służb ratowniczych, które potwierdziły trzy ofiary śmiertelne, katastrofę przeżyło trzech pasażerów podróżujących maszyną z miasta Teofilo Otoni do Sao Paulo z międzylądowaniem w Belo Horizonte. Jeden z hospitalizowanych mężczyzn, znany lokalnie przedsiębiorca, zmarł jednak po przewiezieniu do szpitala.