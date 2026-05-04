Na nagraniach opublikowanych przez media widać, że w budynku mieszkalnym, w który uderzył samolot, powstała duża wyrwa. Żaden mieszkaniec nie został ranny.

Wrak maszyny podzielił się na kilka części. Jedna z nich leży między budynkiem a ogrodzeniem nieruchomości.

Samolot wystartował wczesnym popołudniem z lotniska Pampulha, około 8 kilometrów od centrum Belo Horizonte. Leciał w kierunku Sao Paulo - podała straż pożarna.