Wybuch rurociągu na Sycylii. Trwa poszukiwanie zaginionych osób

Do eksplozji doszło w sobotę wieczorem. W liczącej 10 tysięcy mieszkańców miejscowości na włoskiej wyspie wybuchła panika. Ludzie masowo wybiegli z domów słysząc huk eksplozji. Początkowo byli przekonani, że to bomba.
Nagle zgasło światło, a potem runęły sufit i podłoga - powiedziała wydobyta z ruin domu 80-letnia kobieta.
Trwa akcja ratunkowa, przebiegająca w trudnych warunkach. Rejon wybuchu przypomina pole bitewne - relacjonują lokalne media. Służbom udało się wydobyć z rumowiska dwie żywe osoby.
Na miejsce tragedii przybyły tam dziesiątki osób, które nie są w stanie odnaleźć swoich bliskich, mieszkających w pobliżu miejsca wybuchu.
Doszło do katastrofy - ogłosił burmistrz Ravanusy- Carmelo D'Angelo. Zaapelował o przysłanie sprzętu, który pomoże w przeszukiwaniu gruzów.
Wstępnie jako przyczynę katastrofy wskazuje się wybuch gazu, ale jest ona nadal badana.
Zniszczenia zanotowano na obszarze 10 tysięcy metrów kwadratowych.