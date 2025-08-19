Wybierasz się do Rzymu? Jeśli tak, to warto zapoznać się ze wskazówkami i radami, które opublikowała polska ambasada w stolicy Włoch. To kluczowe informacje np. w zakresie dokumentów, poruszania się komunikacją miejską czy - jeśli zajdzie potrzeba - skorzystania z opieki medycznej.
"Lato w pełni, a w Rzymie upał i gwarancja stabilnej pogody na nadchodzące dni" - napisała w mediach społecznościowych ambasada RP w Rzymie, zaznaczając, że w stolicy Italii przebywa bardzo wielu Polaków. Placówka dyplomatyczna opublikowała szereg wskazówek i rad, które ułatwią pobyt w Wiecznym Mieście.
Wśród głównych rad dla turystów znalazło się m.in. zalecenie, aby przed przyjazdem załatwić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pozwoli na uzyskanie bezpłatnej niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach. "W nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia we Włoszech zadzwoń pod nr 112 i poproś o polskiego tłumacza" - zaapelowała ambasada.
Placówka dyplomatyczna doradza turystom, aby nie trzymali wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu. To kolejne ostrzeżenie w związku z masowym zjawiskiem kradzieży kieszonkowych, przede wszystkim w środkach transportu publicznego.
Zamieszczono także informacje o zasadach parkowania samochodów w stolicy Włoch i korzystania z komunikacji miejskiej. "Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką z Włoch był włoski mandat" - zaznaczyła ambasada.
Jedna z ważniejszych rad dotyczy reguł kupowania biletów za przejazd metrem, autobusem i tramwajem przy użyciu kart płatniczych. Przypomniano, że za jeden bilet płaci się jedną kartą, co oznacza, że potrzeba tylu kart, ilu wsiada pasażerów. Nie wie o tym wielu turystów w Rzymie, a kontrole biletów w środkach komunikacji są częste. Wysokość mandatu za brak biletu, opłaconego od razu albo w ciągu pięciu dni, wynosi 54,90 euro, a po tym terminie - 104,90 euro.
Zwiedzającym zasugerowano, aby zamiast kupować butelkowaną wodę, korzystali z bezpłatnej wody pitnej z licznych specjalnych kranów, znajdujących się na rzymskich placach i ulicach.