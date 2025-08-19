Wybierasz się do Rzymu? Jeśli tak, to warto zapoznać się ze wskazówkami i radami, które opublikowała polska ambasada w stolicy Włoch. To kluczowe informacje np. w zakresie dokumentów, poruszania się komunikacją miejską czy - jeśli zajdzie potrzeba - skorzystania z opieki medycznej.

Koloseum w Rzymie jest niezwykle popularnym miejscem wśród turystów / Shutterstock

"Lato w pełni, a w Rzymie upał i gwarancja stabilnej pogody na nadchodzące dni" - napisała w mediach społecznościowych ambasada RP w Rzymie, zaznaczając, że w stolicy Italii przebywa bardzo wielu Polaków. Placówka dyplomatyczna opublikowała szereg wskazówek i rad, które ułatwią pobyt w Wiecznym Mieście.

Warto załatwić kartę EKUZ

Wśród głównych rad dla turystów znalazło się m.in. zalecenie, aby przed przyjazdem załatwić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pozwoli na uzyskanie bezpłatnej niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach. "W nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia we Włoszech zadzwoń pod nr 112 i poproś o polskiego tłumacza" - zaapelowała ambasada.

Placówka dyplomatyczna doradza turystom, aby nie trzymali wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu. To kolejne ostrzeżenie w związku z masowym zjawiskiem kradzieży kieszonkowych, przede wszystkim w środkach transportu publicznego.

Parking i komunikacja miejska

Zamieszczono także informacje o zasadach parkowania samochodów w stolicy Włoch i korzystania z komunikacji miejskiej. "Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką z Włoch był włoski mandat" - zaznaczyła ambasada.

Jedna z ważniejszych rad dotyczy reguł kupowania biletów za przejazd metrem, autobusem i tramwajem przy użyciu kart płatniczych. Przypomniano, że za jeden bilet płaci się jedną kartą, co oznacza, że potrzeba tylu kart, ilu wsiada pasażerów. Nie wie o tym wielu turystów w Rzymie, a kontrole biletów w środkach komunikacji są częste. Wysokość mandatu za brak biletu, opłaconego od razu albo w ciągu pięciu dni, wynosi 54,90 euro, a po tym terminie - 104,90 euro.

Woda jest bezpłatna

Zwiedzającym zasugerowano, aby zamiast kupować butelkowaną wodę, korzystali z bezpłatnej wody pitnej z licznych specjalnych kranów, znajdujących się na rzymskich placach i ulicach.