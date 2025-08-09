"Gorączkowe szukanie noclegu sprawia, że tracicie czujność i dajecie się skusić na atrakcyjnie, jak by się wydawało, oferty noclegów wakacyjnych. Niestety w takich warunkach często można paść ofiarą oszustwa" - ostrzega polska ambasada w Zagrzebiu. Przekazano także rady, jak nie dać się oszukać.

Ambasada w Chorwacji ostrzega polskich turystów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Europie. Uwielbiają tam jeździć m.in. Polacy.

W związku z tym, że sezon letni jest w pełni, Ambasada RP w Zagrzebiu wystosowała apel do turystów, szczególnie tych, którzy decydują się na wyjazd w ostatniej chwili.

"Gorączkowe szukanie noclegu sprawia, że tracicie czujność i dajecie się skusić na atrakcyjnie, jak by się wydawało, oferty noclegów wakacyjnych. Niestety w takich warunkach często można paść ofiarą oszustwa" - czytamy na Facebooku ambasady.

Jak poinformowano, w takiej sytuacji trzeba niezwłocznie zgłosić sprawę na policję.

O tym warto pamiętać

Dla osób, które nadal zastanawiają się nad wyborem miejsca na letni wypoczynek, placówka dyplomatyczna przypomina kilka cennych rad:

Przed dokonaniem rezerwacji pamiętajcie, aby sprawdzić obiekt, lokalizację, płatność, właściciela oraz opinie o obiekcie;

Rezerwujcie za pośrednictwem oficjalnych platform i zwracajcie uwagę na stronę, za pośrednictwem której dokonujecie płatności;

Możecie zawsze poprosić o dodatkowe zdjęcia lub wirtualną wycieczkę po apartamencie.

Na to warto zwrócić uwagę

Ambasada zaznaczyła również, na co warto uwagę, szukając noclegu: